Nur wenn man mit dem Flugzeug in Mexiko-Stadt ankommt, kann man sich ein Bild von der unglaublichen Dimension der Stadt machen. Wir nennen sie liebevoll und respektvoll „das Monster“, denn es ist eine amorphe Masse aus Beton, die einen verschlingt. Es ist eine erschütternde Schönheit. Aber das war nicht immer so. In Wirklichkeit verbirgt sich unter all dem Grau ein riesiger See. Ja, Mexiko-Stadt wurde auf einem See erbaut.

Daran muss ich denken, wenn ich höre, wie in Berlin und Brandenburg in diesem Sommer über den Umgang mit dem Wasser diskutiert wird, über begradigte Flüsse, verbaute Auen, die Schäden für die Umwelt, die das nach sich zieht. Meine Stadt ist ein extremes Beispiel dafür, was alles zerstört werden kann.

Als die Azteken in diesem Gebiet ankamen, hatten sie keinen Zweifel daran, dass dies das versprochene Land war. Es war ein riesiges Tal mit vielen Gewässern und üppigen Wäldern in den umliegenden Bergen. Hier gründeten sie ihre Zivilisation, die später einen Großteil Mesoamerikas beherrschen sollte. Als ihre Bevölkerung exponentiell zu wachsen begann, war es notwendig, dem See Land abzugewinnen. Die Verantwortlichen für diese Aufgabe waren die Xochimilcas, ein Stamm, der das Tal vor der Ankunft der Azteken bewohnte. Sie fingen an, in die Natur einzugreifen, aber sie taten es auf eine Weise, die man heute als nachhaltig bezeichnen würde.

Die Xochimilcas waren für den Bau kleiner Inseln im See zuständig. Um sie in den Ecken zu fixieren, pflanzten sie Bäume, so genannte Ahuejotes, die mit ihren Wurzeln bis auf den Grund des Gewässers wuchsen. Dort begannen sie mit dem Anbau von Mais, Bohnen und Chili, dem Dreiklang, der die Ernährung der vorspanischen Bevölkerung ausmachte. Da sie direkt mit dem See verbunden waren, waren sie nicht mehr von den Regenfällen abhängig. Auf diese Weise konnten sie bis zu drei oder vier Mal im Jahr ernten.

Mit den Spaniern begann die Trockenlegung des Sees

Als die Spanier ankamen, waren sie überwältigt; sie nannten den Ort „die Stadt der schwimmenden Gärten“. Der Überfluss war so groß, dass die Xochimilcas genug Zeit hatten, sich der Schönheit zu widmen und begannen, Blumen zu pflanzen, die bei allen heiligen Zeremonien verwendet wurden, Dahlien, Magnolien oder Maiblumen. Xochimilco bedeutet so viel wie „Ort der Blumen“.

Doch mit der spanischen Invasion begann die Trockenlegung des Sees als eine Form der Beherrschung und Ausbeutung der Ressourcen. Den Menschen wurde auch eine neue Religion aufgezwungen, und an den heiligen Stätten wurden Kirchen errichtet. Alle vorspanischen Symbole waren verboten, das Einzige, was man auf Stein zeichnen oder schnitzen durfte, waren Blumen. Aus diesem Grund sind in die meisten Kirchen von Mexiko-Stadt Blumen eingemeißelt, und bei jeder Zeremonie werden sie mit Blumen gefüllt, die immer noch in Xochimilco hergestellt werden.

Ich bin in dem Teil der Stadt aufgewachsen, der bis heute Xochimilco heißt. Ich weiß nicht, wie meine Vorfahren es geschafft haben, aber es gibt dort noch 80 Kilometer Kanäle, auf denen man mit Flößen fahren kann. Aus dem Rest der riesigen Stadt ist das Wasser verbannt worden, es gibt nur noch traurige Kanäle in Betonröhren unter der Erde. Über ihnen verlaufen die riesigen, von ständigen Staus verstopften Straßen. Wenn es regnet, kann das Wasser auf natürlichem Weg kaum abfließen, sondern überschwemmt alles. Es regnet oft.

Aber in Xochimilco gibt es immer noch Menschen, die Gemüse und Blumen nach dem alten System anbauen. Es ist der einzige Ort in der Stadt, der die Landschaft des ehemaligen Tals von Mexiko bewahrt, bevor der See unter einer riesigen Betonplatte verschwand. Eine letzte Oase, wenn auch inzwischen mit aufgearbeitetem Abwasser gefüllt. Wenn man durch die Kanäle schippert, verschwindet der Lärm des Ungetüms; das Gefühl des Schwebens, die Vegetation und der Gesang der Vögel, die dort leben, vermitteln ein unschätzbares Gefühl der Ruhe, es ist wie eine Reise in die Vergangenheit.