Köln -Ein Opossum hat über Thanksgiving ein wenig über die Stränge geschlagen – und in einem Schnapsladen für ein kleines Chaos gesorgt. Im US-Bundesstaat Florida brach das Beuteltier in einen sogenannten Liquor Store ein und bediente sich anschließend in den Regalen.

Mehrere kleine Flaschen Alkohol trank das Tier. Als die Polizei eintraf, wirkte das Opossum desorientiert und speichelte stark. Und so entschlossen sich die Beamten, den haarigen Einbrecher zur Ausnüchterung in ein Wildtierzentrum zur bringen.

Nachdem die Angestellten im Florida Wildlife Center dem Trunkenbold mit einer erhöhten Flüssigkeitszufuhr halfen, posteten sie anschließend auf ihren Facebook-Account ein Foto mit einer Schnapsflasche. Der Post wurde umgehend zu einem viralen Hit.



Das Tier soll, wenn es sich von den alkoholischen Strapazen vollständig erholt hat, in die Freiheit entlassen werden. (mbr)