Orlando -Nach dem Massaker von Orlando rückt Insidern zufolge die Witwe des Attentäters in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Noor Salman könnte angeklagt werden, weil sie von den Anschlagsplänen ihres Mannes gewusst habe, sagte ein Vertreter der US-Strafverfolgungsbehörden am Mittwoch.

Noor Salman, die Frau des Attentäters Omar Mateen, soll von den Anschlagsplänen gewusst haben.

Laut Medienberichten begleitete sie ihren Mann im Vorfeld des Massakers zu möglichen Anschlagszielen.

Berichten der Fernsehsender CNN und NBC zufolge soll sie den Attentäter Omar Mateen begleitet haben, als er mögliche Anschlagsziele ausgekundschaftet habe - darunter die Schwulenbar, wo der 29-Jährige am frühen Sonntagmorgen 49 Menschen tötete und später von Sicherheitskräften erschossen wurde.

Witwe des Attentäters droht Anklage

Wie CNN unter Berufung auf Behörden mitteilte, habe Omar Mateen seiner Frau mehrere Nachrichten geschrieben. Auf eine der Textnachrichten soll sie geantwortet haben, dass sie ihn liebt. Außerdem habe sie unbestätigten Angaben zufolge während des Massakers mehrfach versucht, ihren Mann anzurufen.

Der Sender Fox News berichtete unter Berufung auf eine FBI-Quelle, Salman drohe Anklage wegen Mittäterschaft an 49 Morden und 53 versuchten Morden. Außerdem könne sie wegen Nichtanzeige einer geplanten Straftat belangt werden.

US-Senator Angus King, Mitglied des Geheimdienstausschusses des Senats, sagte CNN, Mateens Witwe scheine kooperationsbereit zu sein und könne offenbar wichtige Informationen liefern.

Laut NBC hat Salman Ermittlern gegenüber erklärt, sie habe versucht, ihren Mann von dem Attentat abzuhalten. Zugleich habe sie aber eingeräumt, ihn im Vorfeld einmal zu dem Nachtclub gefahren zu haben. NBC und CNN zufolge war sie auch dabei, als Mateen auf der Suche nach Attentatszielen den Disney-Freizeitpark und ein Einkaufszentrum ausgespäht habe.

Attentäter veröffentlichte Drohungen auf Facebook

Omar Mateen veröffentlichte außerdem vor der Tat bei Facebook mehrere Beiträge, in denen er unter anderem schrieb „Russland und Amerika müssen aufhören, den Islamischen Staat zu bombardieren“. In einem weiteren Beitrag schrieb er: „Ihr habt unschuldige Frauen und Kinder durch Luftschläge getötet...jetzt schmeckt die Rache des Islamischen Staates“.

Sein letzter Facebook-Eintrag wirkt im Nachhinein noch bedrohlicher: „In den nächsten Tagen werdet ihr die Angriffe des IS in den USA erleben.“

Das Massaker gilt als der schwerste Angriff innerhalb der USA seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Berichte über die Rolle der Täter-Witwe wecken zudem Erinnerungen an den Angriff von San Bernardino in Kalifornien, wo ein mit der Extremistenmiliz Islamischen Staat (IS) sympathisierendes Ehepaar im Dezember 14 Menschen getötet hatte. (reuters/ska)

