New York -Oscar-Preisträgerin Meryl Streep (66) hat im New Yorker Public Theater eine überraschende Parodie aufgeführt: Die Schauspielerin schlüpfte in die Rolle des wahrscheinlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, Donald Trump. Am Ende einer Gala trat sie mit überlanger roter Krawatte über dem ausladenen Bauch, bronzenem Gesicht und aufgebauschter Tolle auf die Bühne, wie auf einem Video in der „New York Times“ (Dienstag/Ortszeit) zu sehen ist.

Im Duett mit der US-Schauspielerin Christine Baranski sang sie eine leicht veränderte Version des Aufreißer-Lieds „Brush up your Shakespeare“ aus dem Musical „Kiss me, Kate“ - untermalt mit Trumps typischen ausschweifenden Armbewegungen. Für ihre Trump-Parodie wurde Streep nach der Gala in sozialen Medien gefeiert. Die Schauspielerin, die die Demokratin Hillary Clinton unterstützt, ließ aber laut „NY Times“ über eine Sprecherin des Theaters mitteilen: „Ich weiß das Interesse zu schätzen, aber das war ein einmaliger Auftritt dieses Charakters.“