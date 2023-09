Köln -Die 91. Oscar-Verleihung musste ohne Moderator auskommen, nachdem Kevin Hart bei der Academy aufgrund Jahre zurückliegender homophober Sprüche in Ungnade gefallen war. Hat man den Gastgeber vermisst? Nicht wirklich. Es war nicht das erste Mal, dass die Gala ohne leitendes Personal auskam, das gab es zum Leidwesen der Veranstalter in der Vergangenheit auch. Aber wer hätte zum wiederholten Mal Billy Crystal Witze reißen oder Hugh Jackman über die Bühne des Dolby Theatre tanzen sehen mögen? War also okay so.