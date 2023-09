Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder geraten aneinander

Die beiden alten Männer können einander nicht vergeben. Zum Beginn des Wahlkampfes in Nordrhein-Westfalen, der irgendwie auch der Auftakt des Parteienstreits um die Mehrheit im Bund ist, haben sich der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (gestern und heute SPD) und Oskar Lafontaine (gestern SPD, heute Linkspartei) jetzt wieder einmal gegenseitig mit ätzender Kritik überzogen.

Ätzende Worte aus beiden Richtungen

Da warnte der 72 Jahre alte Schröder seine Partei, im September ein Bündnis mit der Partei des 73 Jahre alten Lafontaine einzugehen. „Ich glaube nicht, dass man das hinbekommt, solange die Familie Lafontaine in der Linkspartei tonangebend ist“, so Schröder im „Spiegel“ über seinen Lieblingsfeind und dessen Ehefrau Sahra Wagenknecht. Wenn SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit der Linkspartei flirte, dann werde das nichts mit der Kanzlerschaft: „Dann wählen die Leute das Original und nicht das Plagiat.“

Worauf Lafontaine bissig in der „Bild am Sonntag“ retournierte: „Ein Ende von Lohndrückerei und Rentenkürzungen kann es in Deutschland erst dann geben, wenn die SPD wieder vom Plagiat zum Original wird.“

Sie waren Verbündete und schafften es 1998, den Dauerkanzler Helmut Kohl ablösen. Doch die Verbindung der beiden Alpha-Männchen hielt nicht lange. Seit Lafontaine im März 1999 seinen Ministerposten hinschmiss und später im Streit um die Agenda 2010 auch seine Mitgliedschaft in der SPD ist da nur noch Abneigung.

Schröder wurmt es offenbar, dass die SPD im Zweifel auch mit den Linken eine Regierung bilden würde. Lafontaine nervt es anscheinend, dass er das vor der Wahl aber nicht schriftlich bekommen dürfte.

Im Vergleich zu früher sind die Beschimpfungen fast freundlich geworden

Allenfalls der Ton zwischen dem ehemaligen Brioni-Kanzler Schröder und dem Weltökonom Lafontaine ist ein wenig milder geworden. Es gab Zeiten, da scheute Lafontaine nicht davor zurück, Schröder mit dem „Hungerkanzler“ aus der Weimarer Republik zu vergleichen: „Es ist so, als wäre Heinrich Brüning wieder auferstanden, der mit seiner Sparpolitik Massenarbeitslosigkeit verursachte und Hitler den Weg bereitete.“

Dagegen fallen die aktuellen Beschimpfungen fast freundlich aus. Doch das kann sich noch ändern. Noch sind es knapp sechs Monate bis zur Bundestagswahl – genug Zeit für eine Eskalation des alten Streits zwischen den beiden alten Männern.

