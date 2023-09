Osnabrück -Durch das Fenster ist eine Autofahrerin in ein Wohnzimmer eines Mehrfamilienhauses in Osnabrück gekracht - Grund war nach Polizeiangaben eine Niesattacke. Dabei verlor die 63-jährige die Kontrolle über ihr Auto, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dabei fuhr sie über einen Vorgarten und krachte in das Haus. Die Frau und ihr Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Ob weitere Menschen in der Wohnung zur Zeit des Unfalls waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Feuerwehr musste das Mauerwerk abstützen, nachdem das Auto aus dem Gebäude gezogen wurde. (dpa)



