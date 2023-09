Berlin -Kanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet mit schwierigen Verhandlungen zur Ost-West-Rentenangleichung. „Wir müssen uns also gut überlegen, wie und in welchen Schritten wir das machen“, sagte die CDU-Vorsitzende der „Schweriner Volkszeitung“ (Dienstag).

Eine Angleichung würde im Endeffekt zu Nachteilen führen

„Es ist ein Dilemma, dass heute die Arbeitsstunde eines Arbeitnehmers in Ostdeutschland für die Rente höher bewertet wird als eine Arbeitsstunde im Westen, was dort natürlich kritisch gesehen wird.“ Eine Angleichung würde deswegen automatisch bedeuten, dass diese Höherbewertung in den neuen Ländern wegfiele. „Dann erhalten die ostdeutschen Rentner von morgen weniger.“

Die positive Wirtschaftsentwicklung habe es schon ermöglicht, den Rentenwert im Osten dem im Westen auf über 94 Prozent anzugleichen. „Das Ziel der vollständigen Angleichung haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, und wir stehen jetzt vor einer schwierigen Entscheidung“, räumte Merkel ein. „Das alles muss sorgfältig überlegt werden, darüber werden wir im Herbst in der Koalition reden.“ (dpa)