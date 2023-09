Ankara -Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) haben dem Referendum in der Türkei zahlreiche Mängel attestiert. „Das Verfassungsreferendum am 16. April hat unter ungleichen Bedingungen stattgefunden“, heißt es in dem am Montag in Ankara vorgestellten vorläufigen Bericht der OSZE-Mission. Durch die späte Änderung der Abstimmungsregeln seien zudem wichtige „Schutzvorkehrungen“ beseitigt worden.



Oppositionsgruppen wollen protestieren

Oppositionsgruppen haben nach Beschwerden über Unregelmäßigkeiten beim Referendum in der Türkei zu Protesten in der Metropole Istanbul aufgerufen. Die Gegner des Präsidialsystem wollen sich am Montagabend unter anderem in den Stadtteilen, Besiktas, Kadiköy und Sariyer versammeln, wie mehrere zivilgesellschaftliche Gruppen auf Twitter mitteilten. Die Gruppe „Hayir Besiktas“ (Nein Besiktas) schrieb etwa: „Wir sind hier gegen Betrügereien, Ungerechtigkeiten und gestohlene Stimmen!“ (dpa, afp)

Das könnte Sie auch interessieren: