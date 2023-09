Manchester -Kurz vor Bastian Schweinsteigers letztem Spiel in der DFB-Elf hat Ottmar Hitzfeld seine Kritik am Umgang mit dem Profi bei Manchester United bekräftigt. „So geht man nicht mit einem verdienten Fußballer um. Da blutet mir das Herz“, sagte der ehemalige Trainer von Bayern München in einem Interview der Zeitung „Die Welt“ (Montag).



ManUnited-Coach José Mourinho hatte Schweinsteiger an dessen 32. Geburtstag Anfang August in die zweite Mannschaft des englischen Spitzenclubs versetzt. Außerdem musste der langjährige Bayern-Spieler und Kapitän der deutschen Nationalmannschaft seinen Spind in der Kabine räumen.



„Er ist eine Persönlichkeit“

„Bastian war immer ein Vorbild, er war ein Leader und hat sich schon in jungen Jahren schnell in diesem harten Geschäft zurechtgefunden“, meinte Hitzfeld. „Er ist eine Persönlichkeit, die es verdient, anders behandelt zu werden.“



Hitzfeld, der Schweinsteiger bei den Bayern trainierte, hatte bereits zuvor Kritik am Verhalten von Mourinho geäußert. Schweinsteiger soll am Mittwoch beim Länderspiel gegen Finnland in Mönchengladbach letztmals das Trikot der DFB-Elf tragen. (dpa)