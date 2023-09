Hamburg -Models wie Heidi Klum, Claudia Schiffer oder Gisele Bündchen zierten das Titelbild.



Millionen deutscher Kinder entdeckten durch ihn ihre Sexualität, als sie sich heimlich die freizügigen Bilder in der Dessous-Kategorie anschauten.

Doch jetzt ist er Geschichte. Der Otto-Katalog hat ausgedient. 68 Jahre nach der ersten Ausgabe ist nun die letzte Ausgabe gedruckt worden.

2003 zierte Heidi Klum das Titelbild des Otto-Kataloges. picture-alliance/ dpa

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der letzte Otto-Katalog ist am Donnerstag in Nürnberg gedruckt worden. Pünktlich um 10.00 Uhr sprangen die Maschinen der Prinovis-Druckerei an, um das letzte Exemplar zu produzieren.



Der kiloschwere Wälzer in Millionenauflage wird eingestellt, weil 97 Prozent der Kunden des Hamburger Otto-Versands längst im Internet bestellen.

Der Aufwand für die Produktion und die Verteilung des Katalogs lohne sich nicht mehr, hatte ein Sprecher gesagt. „Entsprechend sagen wir jetzt „tschüss““, hieß es vom Otto-Versand.

Erscheinen soll der finale Otto-Katalog „Frühjahr/Sommer 2019“ am 4. Dezember.

Auf dem Titelblatt demonstriert ein Model, warum es keine Zukunft gibt für den klassischen Versandhauskatalog: Ihr Gesicht ist in den Monitor eines Smartphones gefasst - darunter eine Sprechblase mit dem Satz: „Ich bin dann mal App!“ Rund 70 Prozent der Otto-Kunden bestellen ihre Waren laut einem Sprecher per Mobilgerät.

Die Otto-Kataloge gehörten ebenso wie die Druckwerke der Konkurrenten Neckermann und Quelle über Jahrzehnte zum Alltagsleben in Deutschland. Sie erschienen in Spitzenzeiten bis zu vier Mal jährlich, umfassten mehr als 1000 Seiten und wurden in zweistelligen Millionenauflagen gedruckt.



Otto ist der einzige große Versandhändler, der den Sprung von der Katalog-Ära ins digitale Zeitalter geschafft hat. Künftig will Otto in unregelmäßigen Abständen kleinere Spezialkataloge zu Sonderthemen wie Technik oder Garten und kleinere Modekataloge herausbringen.



(dpa/mah)