Dortmund -Nach dem unentschuldigten Fehlen von Ousmane Dembélé im Donnerstag-Frühtraining des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wird der 20 Jahre alte Franzose bis nach dem DFB-Pokalspiel an diesem Wochenende beim 1. FC Rielasingen-Arlen vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert.

Das teilte BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Nachmittag mit. Zorc erläuterte zudem, dass sich Dembélé entgegen anderslautender Berichte in Dortmund aufhalte. „Ousmane Dembélé hat heute unentschuldigt beim BVB-Training gefehlt und sich offenbar bewusst zu diesem Schritt entschlossen“, ließ Zorc wissen. Dieses Fehlverhalten werde der BVB selbstverständlich sanktionieren. Die Suspendierung des Angreifers sei in Absprache mit Trainer Peter Bosz erfolgt.

Laut Informationen der „BILD” kommt Dembélé sein Verhalten teuer zu stehen. Demnach erhält der Mittelfeldspieler eine Geldstrafe im unteren sechsstelligen Bereich.

Wechsel aktuell nicht wahrscheinlich

Ein Wechsel von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag zudem „aktuell nicht überwiegend wahrscheinlich“. Das teilte der börsennotierte BVB in einer Ad-hoc-Meldung mit. Der Verein bestätigte, dass es mit den Katalanen ein Gespräch über einen möglichen Transfer des 20 Jahre alten Franzosen gegeben habe.

In dieser Unterredung hätten die Vertreter des FC Barcelona ein Angebot unterbreitet, „welches nicht dem außerordentlichen fußballerischen und sonstigen Stellenwert des Spielers und auch nicht der derzeitigen wirtschaftlichen Marktsituation des europäischen Transfermarktes entsprach“. Dieses Angebot habe der BVB daher abgelehnt.

Da bis Donnerstag kein anders lautendes Angebot des FC Barcelona vorlag, sei derzeit mit einem Transfer des Spielers zum FC Barcelona nicht zu rechnen „und dieser aktuell nicht überwiegend wahrscheinlich“, hieß es von BVB-Seite weiter.

Dembélé hatte am Donnerstag unentschuldigt beim BVB-Training gefehlt. „Dembele war heute nicht beim Training. Wir haben versucht ihn zu erreichen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert ist“, sagte Trainer Peter Bosz auf der Pressekonferenz vor der ersten Runde im DFB-Pokal. (dpa mit red)