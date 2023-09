Berlin -Die Niederlande, die Schweiz, Bermuda und weitere britische Überseegebiete wie die Kaimaninseln zählen nach einem Ranking der Nichtregierungsorganisation Oxfam zu den weltweit schlimmsten Steueroasen. Sie bieten laut dem Bericht noch immer Konzernen mit extrem niedrigen oder gar keinen Unternehmenssteuern, mit großzügigen Steueranreizen und anderen Vergünstigungen die Möglichkeit, sich vor einem fairen Beitrag für das Gemeinwohl zu drücken. „ Steueroasen stehen im Zentrum eines ruinösen Steuerwettlaufs“, sagt Oxfam-Experte Tobias Hauschild. „Sie müssen dringend trockengelegt werden.“



Die Nichtregierungsorganisation Oxfam hat ein Ranking mit den schlimmsten Steueroasen erstellt.

Die Bundesregierung kommt in der Studie glimpflich davon.

Zwar erkennt die Organisation in ihrer Studie das Bemühen der Politik an, die Einnahmebasis der Staaten gegen das Profitstreben zu sichern. Die G 20 als Club der weltweit führenden Wirtschaftsmächte und die OECD als Verbund überwiegend reicher Nationen haben einen Vorstoß gestartet, um Apple, Google und anderen Größen des Digitalzeitalters das Verschieben von Gewinnen zu erschweren.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aktionen zeigen erste Wirkung

Profite sollen dort versteuert werden, wo sie erwirtschaftet werden, lautet das Prinzip der so genannten BEPS-Initiative. Diese Aktionen der Regierungen zeigen erste Wirkung, wie Oxfam einräumt. Doch damit ist das Problem nicht gelöst. „Wo die Reformen Steuerlöcher geschlossen haben, haben Regierungen die Möglichkeit, Unternehmen durch eine Senkung der Steuertarife zu kompensieren“, heißt es in der Studie.



Dies heißt: Der Wettbewerb um die jeweils niedrigsten Steuersätze verschärft sich auf bedrohliche Weise, gerade weil die Politik die Steuervermeidung und –hinterziehung entschlossener bekämpft als früher. Beispielhaft dafür steht die britische Premierministerin Theresa May. Sie hat angekündigt, Investoren die niedrigsten Tarife aller G 20-Staaten bieten zu wollen. Auch Ungarn, Belgien und Luxemburg planen, Gewinne geringer zu belasten.



Dabei wurden die Konzerne bereits in der Vergangenheit umworben. Noch 1990 lag die offizielle Rate der Unternehmendsteuern in den G 20-Ländern bei durchschnittlich 40 Prozent. Bis 2015 ist sie auf 28,7 Prozent gesunken, wie die Autoren der Untersuchung betonen. Zudem nahm die Zahl der Länder zu, die Firmen mit Lockvogelangeboten an ihre Standorte holten. Dies ist eine wichtige Erklärung für die zunehmende soziale Ungleichheit. Weltweit verdreifachten sich in den vergangenen Jahrzehnten die Konzerngewinne nach Steuern. Sie schossen zwischen 1980 und 2013 von zwei Billionen Dollar auf 7,2 Billionen Dollar hoch. Die reichen Staaten nehmen sich von diesen riesigen Summen immer weniger.



Nach einem OECD-Bericht brachten in ihren Mitgliedsländern Unternehmenssteuern 2014 nur noch 2,8 Prozent der Wirtschaftsleistung ein, nach 3,6 Prozent in 2007. Diese Einnahmen fehlen, um damit die Armut zu bekämpfen, Bildung zu finanzieren oder die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Umgekehrt erhöhten die Regierungen die Mehrwertsteuer auf Rekordstände. Sie zählt zu den Abgaben, die nicht von oben nach unten umverteilen, sondern ärmere Menschen relativ zum Einkommen sogar härter treffen als Reiche.



Bundesregierung kommt glimpflich davon

Die Bundesregierung kommt in der Studie glimpflich davon. Die Autoren bescheinigen ihr, bessere Standards für eine wirksame Unternehmensbesteuerung verabschiedet zu haben. Auch habe sie sich für mehr Transparenz eingesetzt. Andererseits aber stellt sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vehement gegen Überlegungen, die Länderberichte der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, in denen Konzerne über ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und Steuern in den einzelnen Nationen Auskunft geben.



Schäuble möchte, dass solche Informationen nur zu den Behörden gelangen. Für eine Kontrolle durch die Zivilgesellschaften aber sind aus Sicht von Oxfam diese Daten unverzichtbar. Gerade hat Deutschland die G 20-Präsidentschaft übernommen. Daher komme ihr im Kampf gen Steueroasen eine Schlüsselrolle zu, so Hausschild.



Oxfam wählt breiten Ansatz

Für ihre Rangliste der Steueroasen hat die Organisation einen breiten Ansatz gewählt, der nicht allein auf die offiziellen Steuersätze abstellt. Die Europäische Union arbeitet mit anderen, weicheren Kriterien ebenfalls an einer solchen Aufstellung. Allerdings hat sie EU-Länder gleich ausgeschlossen, obwohl nach den Oxfam-Kriterien mit den Niederlanden, Irland, Luxemburg und Zypern gleich vier EU-Mitglieder gegen die Fairnessregeln verstoßen.



Auch will Brüssel keinen Staat an den Pranger stellen, der mit der EU über eine bessere Zusammenarbeit in Steuerfragen verhandelt. Dies sichert der Schweiz, dass sie auf dieser Liste nicht auftauchen wird. Bei Oxfam kommt in der Tabelle der Problemfälle immerhin auf Platz vier.