Berlin -Im Prozess gegen zwei Angeklagte, die aktiver Kern eines pädophilen Netzwerkes in Berlin gewesen sein sollen, wurde das Verfahren gegen den 53-jährigen Harald W. eingestellt. Hintergrund: W. war bereits im Jahr 2009 wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Die ihm derzeit vorgeworfenen Taten liegen vor der Zeit seiner Verurteilung.

Dem 51-jährigen Jens B. werden insgesamt 379 Handlungen an Kindern zwischen sechs und 13 Jahren vorgeworfen, Harald W. wurden in der Anklage 47 Taten vorgeworfen. Sie sollen die Kinder aus armen Familien gezielt angesprochen, sie sexuell missbraucht und auch an weitere Freier vermittelt haben. Die Taten trugen sich laut Anklage zwischen Juli 2002 und Ende 2009 zu.

Missbrauch gestanden

Harald W. hatte in einem Geständnis am Dienstag den Missbrauch von zwei Kindern zugegeben. Er habe das eine Kind regelmäßig zuhause an seinem Computer spielen lassen. Der Mann sagte auch, seine Wohnung sei bei der damaligen Untersuchungshaft geräumt worden, er habe nach der Verurteilung seinen Beamtenstatus verloren. Derzeit sei er achteinhalb Jahre straffrei, wohl auch, weil er sich in der Charite therapieren lasse.

