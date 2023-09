Ense -Ein verdächtiges Paket in einer Postfiliale hat im nordrhein-westfälischen Ense zur Räumung des Gebäudes und zur Sperrung der anliegenden Straße geführt. Ein Postmitarbeiter hatte verdächtige Geräusche aus dem Paket wahrgenommen und damit die Evakuierung ausgelöst, wie die Kreispolizei in Soest am Sonntag mitteilte.



Die am Freitagabend sofort eingeleiteten Ermittlungen führten jedoch bereits nach kurzer Zeit zur Entwarnung: In dem Paket befand sich ein eingeschaltetes Babyfon, das die verdächtigen Geräusche verursacht hatte. Im Zuge der Fahndung nach einem DHL-Erpresser hatte die Polizei eindringlich vor dem Öffnen verdächtiger Pakete gewarnt. (dpa)