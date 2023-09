Panama City Beach -An einem Strand in Florida waren einige Schwimmer von der Strömung abgetrieben worden. Darunter auch Kinder, die zu ertrinken drohten.



Die Badegäste in Panama City Beach reagierten geistesgegenwärtig und bildeten eine Menschenkette, um sich vom Ufer ins offene Meer vorzuarbeiten.

In nur 20 Minuten verketteten sich so viele Menschen mit ihren Armen und Beinen ineinander, dass sie eine 90 Meter lange Reihe bilden konnten. Einer der Schwimmer schilderte der „Washington Post“, dass nicht nur die Strömung, sondern auch der Wellengang es unmöglich machten, wieder in Richtung Strand zu kommen.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die ungewöhnliche Rettungsaktion, in der so viele fremde Menschen miteinander aktiv wurden, um das Leben der vom Ertrinken bedrohten Schwimmer zu retten, sorgte für viel Aufmerksamkeit. „Das zeigte mir, dass in dieser Welt gute Menschen leben", sagte eine der Geretteten.

Eine der Geretteten erlitt in der dramatischen Situation einen Herzinfakt, sei jedoch dem Bericht nach jedoch wieder stabil. Einige der Schwimmer trugen leichte Verletzungen davon. (jkl)