Panama-Stadt -Der panamaische Nationalspieler Amílcar Henríquez ist in seiner Heimatstadt erschossen worden. Der 33-Jährige sei beim Verlassen seines Hauses in der Provinz Colón niedergeschossen worden, sagte der Pressechef der panamaischen Polizei am Samstag (Ortszeit) der amerikanischen Nachrichtenagentur AP. Im Krankenhaus sei der Mittelfeldspieler seinen Verletzungen erlegen. Zwei weitere Menschen seien verletzt worden. (dpa)