München -Durch die sogeannten „Panama Papers“ gerät offenbar auch der neue FIFA-Chef Gianni Infantino in Erklärungsnot. Die Süddeutsche Zeitung berichtet in ihrer Mittwochausgabe, dass der 46-Jährige in seiner Zeit beim Europa-Verband UEFA in dubiose Geschäfte mit einer Briefkastenfirma verstrickt war.

Auch Gianni Infantino soll in dubiose Geschäfte mit einer Briefkastenfirma verstrickt sein.

Im Fall des Fifa-Präsidenten geht es um Verträge zu Fernsehrechten, die mit zwei südamerikanischen Rechtehändlern geschlossen wurden.

Dabei ging es um Fernsehrechte. Infantino hat demnach als Direktor der UEFA-Rechtsabteilung Verträge mit einer Briefkastenfirma gezeichnet, deren Eigentümer zwei der heutigen Angeklagten im FIFA-Skandal waren. Die südamerikanischen TV-Rechtehändler Hugo und Mariano Jinkis erwarben durch diese Verträge Rechte an der Champions League und verkauften diese mit hohem Gewinn in Lateinamerika weiter.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

UEFA räumt Unterschrift ein

In den vergangenen Monaten hat die SZ dazu mehrere schriftliche Anfragen an Infantino geschickt. Sprecher des Fußball-Weltverbandeserklärten, Infantino „persönlich“ habe in seiner Zeit bei der UEFA mit den beiden TV-Rechtehändlern und deren Firma weder „geschäftlich“ noch „wissentlich anderweitig zu tun gehabt“.

Auch die UEFA leugnete die Verbindung zunächst. Vor wenigen Tagen räumte der Verband ein: Der fragliche Vertrag trage Infantinos Unterschrift. (sid)

Die Karikaturen der Berliner Zeitung

Im-Mobilität. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Von Stammgast zu Stammgast. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Heimweh kommt nicht auf. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Klimaschutzabkommen Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

K-Frage: Söder berät sich. Heiko Sakurai

Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

GroKo-Sklerose. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Morgenlage – aktuelle Agenda. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Thüringer Wurst-Problematik. Thüringer Wurst-Problematik.

AKK im Kreise ihrer politischen Partner. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Rente mit 70 – Ideen mit Charme. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Revier Nahost. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Alles ist bereitet. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

fit for future. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Mit den europäischen Monarchen ist es nicht so einfach. Heiko Sakurai

Hoffnung auf den letzten Metern Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Retter des Abendlandes. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Schaulaufen in der K-Frage. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Der Brocken ist schon schwer genug. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Das Brüllen des Tigers. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Andi Scheuer klärt auf. Heiko Sakurai

Eine Lady genießt und schweigt. Heiko Sakurai

Boris Johnson feiert 50 Jahre Monty Python. Heiko Sakurai

Der Wartungsservice war da. Heiko Sakurai

Der Stand der inneren Einheit. Heiko Sakurai

Ni hao (Hallo), chinesisches Zeitalter! Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Amerika, du hast es (manchmal) besser! Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

American Hero. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Premierminister-Schmelze. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Angela-Merkel-Gesamtschule, 6. Stunde, Geschichte. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Aus der Not eine Tugend. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Darum zwei Flugzeuge. Berliner Zeitung/Heike Sakurai

Prioritäten. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Brüsseler Schnellmerker. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Karikatur vom 17.09.2019. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Alles hat seinen Preis. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Von Söder gekidnappt. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Auf dem Weg zum Konsens. BLZ/Heiko Sakurai

Pessimismus macht Schule. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Quo vadis, Bildungsland Deutschland? Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Was machen AKKs Nerven? Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Johnsons Turbo. Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

Das Drohpotenzial. Heiko Sakurai

Und läuft und läuft... Berliner Zeitung/Thomas Plassmann

CDU-Mauer von unbekannter Länge. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

SPD-Führung: Der Wahlkampf beginnt. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai

Der FC Bayern erneuert sein schweres Gerät. Berliner Zeitung/Heiko Sakurai