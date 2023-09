Berlin -Gerade zwei Monate ist es her, dass die EU-Kommission einen harten Kampf gegen die weltweite Terrorismusfinanzierung angekündigt hat. Zu dem umfangreichen Maßnahmenpaket, mit dem sie Terroristen den Geldhahn zudrehen will, zählen eine strenge Regulierung virtueller Währungen wie dem Internet-Zahlungsmittel Bitcoin, aber auch zentrale Kontenregister und ein Verbot von Bargeldzahlungen oberhalb von 500 Euro.

Zur Kundschaft von Jürgen Mossack sollen auch terroristische Organisationen gehören.

Laut Recherchen der Süddeutschen Zeitung, sollen Unterstützer von Al-Kaida den Geldfluss über die Briefkastenfirmen organisiert haben.

Dahinter steckt die Erkenntnis: Hinter vielen Geldströmen, die bewusst verdunkelt werden, stecken eben auch dunkle Machenschaften – die oft genug bis hin zu Mafia und Dschihadisten reichen.

Schwerkriminelle verstecken ihre Maschenschaften

So überrascht es wenig, dass neben den Politikern und Prominenten aus aller Welt, die die Dienste der Kanzlei Mossack Fonseca in Panama nutzten, auch solche mit Kontakten zu Terrorgruppen und anderen Schwerkriminellen sein sollen: Die Kundenkartei verzeichne Drogenbarone, Geschäftsmänner und Unternehmen mit Verbindungen zu terroristischen Organisationen, heißt es in den Enthüllungen aus dem Datenleck.

Es zeige sich, dass mehrere kriminelle und gewalttätige Organisationen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten auf Briefkastenfirmen zurückgriffen haben.

Mossack nennt in einer Mail einen Drogenbaron

Die Rede ist unter anderem von der italienischen sowie japanischen Mafia und lateinamerikanischen Drogenbaronen wie etwa Rafael Caro Quintero aus Mexiko. Der inzwischen zu 40 Jahren Gefängnis verurteilte Quintero wurde von Kanzlei-Gründer Jürgen Mossack in einer E-Mail erwähnt: Der legendäre kolumbianischer Kartellchef Pablo Escobar sei im Vergleich zu Quintero ein Baby gewesen, schreibt er.

Der geleakte Datensatz offenbart zudem, dass auch international sanktionierte Regimes und Firmen trotz der Einschränkungen weltweit Geschäfte machen können. So finden sich in den Unterlagen die Namen von 33 Personen oder Unternehmen, die auf westlichen Sanktionslisten standen.

Darin taucht auch der Name Rami Machluf auf. Er ist ein Cousin des syrischen Machthabers Baschar al-Assad und gilt als dessen Geldgeber. Auch Machluf und seine Unternehmen stehen auf der Sanktionsliste, seine internationalen Gelder wurden eingefroren.

Der Vorwurf, der sich aus den Panama-Papieren nun ergibt, lautet den Investigativjournalisten zufolge, dass die Kanzlei Mossack Fonseca geholfen haben soll, die Geldströme von Assads Cousin zu verschleiern, um so die Sanktionen zu umgehen. Auf dieselbe Art soll auch der Iran trotz Sanktionen zahlreiche Ölgeschäfte abgewickelt haben.

Unterstützer von Al-Kaida auf der Liste

Die Süddeutsche Zeitung schreibt zudem, dass auch mutmaßliche Unterstützer der Terrororganisation Al-Kaida unter den Kunden von Mossack Fonseca gewesen seien und ein Zusammenhang mit Geldern aus Saudi-Arabien bestehe. Schon lange ist klar, dass die Terrororganisation „Islamischer Staat“ große Teile ihrer Einnahmen aus dem Wüstenkönigreich bezieht – allerdings nicht vom Staat, sondern von reichen Privatleuten und privaten Stiftungen, die die wahabitische Islam-Auslegung mit den Dschihadisten teilen.

Das Königreich kümmerte sich lange zu wenig um diese Geldflüsse, geht aber seit einigen Jahren auch aus Angst um die eigene Machtstabilität gegen diese Spenden vor. Briefkastenfirmen wären also ein probates Mittel, um sowohl die saudischen Ermittler wie westliche Geheimdienste nicht auf die Fährte von IS-Gruppen oder den Geldgebern zu bringen.

Das gilt auch für die Einnahmen aus dem Verkauf von erbeutetem Öl in der türkisch-syrischen Grenzregion, der als Finanzquelle des IS gilt. Die Käufer dürften gut beraten sein, ihre Zahlungen an ihre Kontaktleute mit Terrorverbindungen gut zu verschleiern.

