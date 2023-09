Berlin -Die weltweite Empörung ist Panama sicher, seit geheime Dokumente das kleine Land zweifelsfrei als gigantische Steueroase entlarvten. Doch ohne massive Beteiligung von EU-Staaten wäre das Treiben der Reichen zu Lasten der Allgemeinheit nicht möglich gewesen. Zu diesem Ergebnis kommt der Panama-Untersuchungsausschuss des Europäischen Parlaments in seinem Abschlussbericht, den das Gremium jetzt mit Mehrheit verabschiedete.



„Europa muss sein eigenes Haus in Ordnung bringen, bevor es die Plage der systematischen Geldwäsche, der Steuervermeidung und Hinterziehung beenden kann“, sagte der dänische Sozialdemokrat Jeppe Kofod als einer der Autoren des Berichts. Sein tschechischer Kollege Petr Ježek von der liberalen Fraktion im Europaparlament betonte: „Wenn die EU und ihre Mitgliedsstaaten eine aktivere Rolle in der Vergangenheit gespielt hätten, wären die Probleme zu vermeiden gewesen, die durch die Panama Papers aufgedeckt wurden.“

Ausschuss bescheinigt EU-Staaten mangelnden Willen

Nach 18 Monaten Untersuchung hebt der Ausschuss des Europäischen Parlaments also die politische Verantwortung in der Europäischen Union selbst hervor. Mehreren Mitgliedsstaaten bescheinigt er einen mangelnden Willen, die Schlupflöcher zu stopfen. Die größte Zahl an den in den Dokumenten genannten Offshore-Firmen hätte mit 17.973 Großbritannien, heißt es in dem Report. Dahinter folgten Luxemburg (10.877 Firmen) und Zypern (6.374) sowie Lettland, Irland, Estland und Malta.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im April 2016 hatten internationale Medien einen der größten Steuer- und Geldwäscheskandale der Geschichte aufgedeckt. Gemeinsam hatten sie vertrauliche Unterlagen der Kanzlei Mossack Fonseca ausgewertet, die nach ihren Erkenntnissen die Beteiligung der Kanzlei aus Panama an legalen und illegalen Strategien zur Steuerflucht und Geldwäsche belegen. Mitgewirkt und mitverdient hatten aber auch internationale Banken sowie Anwaltskanzleien und Steuerberater.

Das Problem: Reiche Länder verdienen mit

Ein Whistleblower hatte den Journalisten Daten mit einem Volumen von 2,6 Terabyte zugespielt. Die daraus resultierenden Enthüllungen lösten weltweit Entsetzen aus und beförderten die Debatte über wirksame Aktionen gegen Briefkastenfirmen, Offshore-Zentren und Kapitalflucht am Fiskus vorbei. Allerdings bestätigte der Untersuchungsausschuss die Einschätzung, dass sich diese Praktiken schwer beseitigen lassen, solange reiche Länder in Europa – wie auch die USA und andere Industrienationen – an den dunklen Geschäften mitverdienen und sich deren Regierungen gegen ein international abgestimmtes Vorgehen sperren.



Das Problem fange damit an, dass Kapital zwischen verschiedenen Rechtsräumen (Jurisdiktionen) hin- und herwandere, betonen die Verfasser des Abschlussberichts. Solange dies toleriert werde, könnten alle anderen Maßnahmen nur begrenzte Wirkung entfalten. Zudem verweigerten mehrere EU-Staaten noch immer wichtige Informationen in der nötigen Qualität und Quantität.



Forderung nach EU-interner Geldwäschebehörde

Der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold forderte eine „Offensive gegen Geldwäsche und Steuerdumping in Europa“. Die betroffenen Länder müssten Transparenzregister veröffentlichen, in denen die Eigentümer oder Nutznießer von Unternehmen und Trusts benannt würden. Zudem brauche die EU eine eigene Geldwäschebehörde, um die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Stellen effektiver zu gestalten.

Die Abgeordneten warfen der Gruppe Verhaltenskodex, einem informellen Gremium des Europäischen Rates zur Bekämpfung unfairen Steuerwettbewerbs, weitgehende Untätigkeit vor. Zugleich beklagten sie mangelnde Unterstützung bei ihrer Aufklärungsarbeit. Anders als etwa im Bundestag kann das Europäische Parlament Zeugen nur ein-, aber nicht vorladen. Viele Banken zogen es vor, nicht zu erscheinen.



Mord an Journalistin als trauriger Höhepunkt der Verstrickungen

Wie eingeschränkt seine Kompetenzen sind, bekam der Ausschuss durch das Verhalten von Malta zu spüren. Die Regierung der Insel war im ersten Halbjahr 2017 Präsident des EU-Rates. Zugleich verweigerte sie Auskünfte, den die Parlamentarier von allen EU-Staaten angefragt hatten. Die Verstrickung des Landes in die Schattenwirtschaft zeigt auf grausame Weise der Mord an der maltesischen Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia. Sie hatte zur Rolle von Premier Joseph Muscat und dessen Familie im Panama-Skandal recherchiert.



In den Dokumenten tauchte der Name der Ehefrau von Muscat auf. Der bestritt aber alle Vorwürfe. Trotz dieser Affäre gewann er gerade die Neuwahlen. Der Mord an Caruana Galizia zeige den gewaltigen Sumpf aus Geldwäsche, Korruption und Steuerflucht, beklagte die Europäische Volkspartei in einer Stellungnahme. Der Linken-Abgeordnete Fabio De Masi sagte: „Wir können nicht tolerieren, dass Journalisten mitten in der EU ermordet werden.“