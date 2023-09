Sydney -Australiens Metropole Sydney hat das neue Jahr wieder mit einem spektakulären Feuerwerk begrüßt - mit einem kleinen Schönheitsfehler: Die Organisatoren haben sich im Jahr geirrt. Auf einen der Pfeiler der Hafenbrücke ließen sie während des Feuerwerks die Worte „Happy New Year 2018“ erstrahlen.



Happy New Year 2019. @sydney ; is it typo error? pic.twitter.com/95vhOcNaWo — Dr Gyanendra Regmi (@Gyanendra_Regmi) December 31, 2018

Fotos des Missgeschicks verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien, begleitet von spöttischen Kommentaren. „In Sydney ist es immer noch 2018, ich gehe jetzt ins Bett“, schrieb ein Twitter-Nutzer. Ein anderer tweetete: „Ach je, geht dieses schreckliche Jahr denn nie zu Ende!“



Prachtvoller Anblick: Das Silvester-Feuerwerk im Hafen von Sydney. AP

Die Organisatoren des viele Millionen Euro teuren Spektakels zeigten sich am Dienstag etwas zerknirscht über den Fehler, rieten aber dazu, die Sache nicht allzu ernst zu nehmen. „Natürlich hat uns das nicht gefallen“, sagte Feuerwerks-Organisatorin Anna McInerny. „Aber wir haben darüber gelacht. Solche Dinge passieren eben, die Show geht weiter.“ (dpa)

So feierte der Rest der Welt ins neue Jahr

Auf dem Times Square in New York ging die Post ab. AFP

Rund um den Globus sind Millionen Menschen hoffnungsvoll in das neue Jahr gestartet. Mit großem Jubel, Konfettiregen und ausgelassenem Gesang haben rund eine Million Menschen das neue Jahr auf dem New Yorker Times Square begrüßt. Wie es Tradition ist, wurde um Mitternacht ein leuchtender Kristallball an einem Fahnenmast herabgesenkt.

Dann stimmten die Feiernden die Lieder „Auld Lang Syne“ und „New York, New York“ an. Zuvor waren Stars wie die New Kids On The Block und Christina Aguilera aufgetreten.

Regnerisches Wetter in Manhattan

Trotz regnerischen Wetters waren viele Menschen schon am Vormittag zum Times Square gekommen, um sich die besten Plätze bei dem auch live im US-Fernsehen übertragenen Spektakel zu sichern. Alkohol und eigenes Feuerwerk waren dabei wie immer nicht erlaubt.



Times Square bei Touristen sehr beliebt

Das Großereignis auf dem Times Square fand erstmals 1904 statt, als die Zeitung „New York Times“ die Eröffnung ihres neuen Verlagshauses an dem zentral gelegenen Platz in Manhattan mit einem Silvester-Feuerwerk feierte. Seitdem ist die Party vor allem bei Touristen sehr beliebt.



Im Central Park gab es um Mitternacht den Startschuss für ein großes Feuerwerk und einen traditionellen rund sechs Kilometer langen Silvester-Lauf durch den Park, an dem tausende Menschen teilnahmen.



Das Feuerwerk in London konnte sich auch sehen lassen. Getty Images

London erstrahlt zu den Glockenschlägen von Big Ben

Das Londoner Feuerwerk konnte sich ebenfalls sehen lassen. In der britischen Hauptstadt feierten mehr als hunderttausend Menschen zu den Glockenschlägen von Big Ben - mit acht Tonnen Pyrotechnik war das Feuerwerk den Veranstaltern zufolge das größte Europas. Zum großen Finale wurde der Beatles-Hit „All you need is love“ gespielt. Bürgermeister Sadiq Khan widmete angesichts des nahenden Brexits das Spektakel allen EU-Bürgern, die in der britischen Hauptstadt leben.

Rund um den Kreml wurde zurückhaltend gefeiert. dpa

Gedämpfte Stimmung in Moskau

Gedämpfter blieb die Stimmung in Russland. Die Hauptstadt Moskau ging zwar mit dem traditionellen Glockenschlag des Spasski-Turms am Kreml ins neue Jahr. Und auf dem Roten Platz und im festlich beleuchteten Zentrum war auch alles für ein fröhliches Fest vorbereitet. Doch die Stimmung blieb gedämpft wegen der Gasexplosion vom Silvestertag in der Stadt Magnitogorsk, nach der immer noch mit Dutzenden Toten gerechnet werden muss. (dpa)