Mainz -Ein Betreuer eines 13-jährigen Bombenbauers in Ludwigshafen ist nach Angaben der SWR-Sendung „Report Mainz“ bei einem Sicherheitscheck als mutmaßlicher Islamist aufgefallen. Bei einer Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfung der Betreuer habe das Landeskriminalamt Erkenntnisse erhalten, „die den Verdacht begründeten, dass eine Nähe zu islamistischen Kreisen bestehen könnte“, heißt es in einer Antwort des rheinland-pfälzischen Jugendministeriums vom Montag. „Das Jugendministerium veranlasste umgehend, dass der Mann noch am gleichen Tag aus der Betreuung abgezogen wurde.“ Zuständig für die Betreuung ist die Stadt Ludwigshafen.



Nähe zur Salafisten-Szene

Bei dem Betreuer handelt es sich laut „Report Mainz“ um einen 30-jährigen Psychologen aus Baden-Württemberg, der in online verbreiteten Filmaufnahmen als Ordner bei einer Kundgebung von Salafisten-Predigern vom März 2014 in Mannheim zu sehen war. Auch soll er 2013 an der „Lies“-Aktion teilgenommen haben, bei der Koran-Ausgaben an Passanten verteilt wurden.



Der Salafismus ist eine rückwärtsgewandte, extrem konservative islamistische Strömung. Seine Anhänger beziehen sich in ihrem Handeln ausschließlich auf den Koran und sehen sich als Verfechter eines unverfälschten und ursprünglichen Islam.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Jugendliche hatte nach Angaben des Innenministeriums Mitte Dezember vergangenen Jahres versucht, eine Bombe am Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen abzulegen. Nachdem dies aufgedeckt worden war, wurde der Deutsch-Iraker an einem unbekannten Ort untergebracht und wird dort rund um die Uhr betreut. (dpa)