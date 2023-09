Cottbus -Ein Polizist (53), der bei einer Festnahme versehentlich auf einen Autofahrer geschossen hat, ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden (Amtsgericht Cottbus, Az.: 103 Cs 1560 Js 27685/14 (131/15). Seit dem Schuss aus der Dienstwaffe im August 2014 liegt das Opfer im Koma.



Der Vorfall hatte sich beim Versuch der Festnahme eines gesuchten Mannes ereignet. Die Polizei rechnete mit Gegenwehr.

„Entgegen den Dienstvorschriften hatte er dabei den Finger am Abzug der Pistole und nicht parallel zum Lauf der Waffe. Dadurch löste sich versehentlich ein Schuss“, heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts. Der Mann aus dem Auto wurde am Kopf getroffen.