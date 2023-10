4 Flaschen Wein am Morgen: Sängerin Adele hätte sich fast zu Tode gesoffen

Sie ist bekannt für ihren exzessiven Nikotinkonsum, doch dass Sängerin Adele (35) in der Vergangenheit auch offenbar große Probleme mit Alkohol hatte, ist neu. So erzählte sie nun in einem Interview, dass sie eine ganze Zeit lang schon vor elf Uhr morgens vier Flaschen Wein getrunken habe.

„Ich vermisse den Alkohol wirklich“

Als sie bei einem Backstage-Event in Las Vegas, wo sie aktuell für ein mehrjähriges Engagement auf der Bühne steht, einen Fan mit einem Whiskey in der Hand erblickte, gestand die erfolgreiche Sängerin: „Während meiner 20er-Jahre war ich buchstäblich an der Grenze zur Alkoholikerin“, erzählt Adele. „Ich vermisse den Alkohol wirklich. Ich verzichte schon auf Koffein, also genieße deinen Whiskey Sour. Ich bin sehr, sehr neidisch“, so Adele zu dem Fan.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Adele hatte in einem Interview mit der Vogue im Jahr 2021 verraten, dass ihre „enge Beziehung“ zum Alkohol auf die Sucht ihres Vaters Mark Evans zurückzuführen ist. „Ich hatte schon immer eine sehr enge Beziehung zum Alkohol“, sagte sie. „Ich war immer sehr fasziniert vom Alkohol. Er war es, der meinen Vater von mir fernhielt. Also wollte ich immer wissen, was daran so toll ist.“



Nachdem sie während der Corona-Pandemie immer früher am Tag anfing, Wein zu trinken, ist die Sängerin nun seit ein paar Monaten trocken, räumt jedoch ein: „Es ist so langweilig! Oh mein Gott, ist das langweilig!“