„Adidas des Ostens“: Wie die alte DDR-Marke Zeha in Berlin wiederauflebt

Eine Hommage an den Gründervater Carl Häßner: Der Zeha-Schuh „Liga“ gehört heute zu den Bestsellern in den Berliner Läden. Doro Zinn für Berliner Zeitung Wochenende

Wer den Laden von Alexander Barré an der Prenzlauer Allee betritt, der wähnt sich zunächst in den Sportunterricht der siebten Klasse zurückversetzt. Vielleicht bildet sich bei manchem Kunden schon die ein oder andere Schweißperle auf der Stirn, angesichts von Sprossenwand, Kletterstangen und Sprungkasten.

Doch niemand muss hier den Pfiff des gestrengen Sportlehrers fürchten, mit dem Medizinball werfen oder einen Hüftumschwung vollführen. Auf den abgenutzten hölzernen Garderobenbänken werden nur die Schuhe ausgezogen, um im besten Fall mit einem neuen Paar den Laden wieder zu verlassen.

Barré hat in all seinen Zeha-Berlin-Stores viel Zeit und Liebe fürs Detail walten lassen, um das passende Ambiente für eine ganz besondere Schuhmarke zu schaffen, die er selbst vor gut 20 Jahren wieder zum Leben erweckte. Eine Marke, die ihre Wurzeln in Thüringen hat und die heute nach einem frischen Facelift auch wieder junge Leute begeistert.

Die in alle Welt verkauft wird und auch prominente Fans hat, wie die Schauspieler Jan Josef Liefers und Nora Tschirner oder den Opernregisseur Barrie Kosky, der kürzlich in der Berliner Zeitung von seiner „großen Liebe zu Zeha-Schuhen“ berichtete: „Es gibt ein Geschäft bei mir in der Nähe in Schöneberg. Ich habe diese Schuhe entdeckt, als ich nach Berlin gezogen bin. In meinem Schrank stehen mittlerweile 15 unterschiedliche Paare von Zeha-Schuhen. Ich mag die Geschichte dahinter: In der DDR waren es ursprünglich mal Sportschuhe.“

Suchte in Thüringen nach Spuren der Schuhe seiner Kindheit: Alexander Barré. Doro Zinn für Berliner Zeitung Wochenende

Die Retro-Ledersneaker mit den markanten zwei Doppelstreifen, in einem spitzen Winkel zueinander angeordnet, würden sich vielleicht auch ohne den geschichtlichen Bezug verkaufen. Sie sind schick, sie sind handgemacht aus hochwertigem italienischen Leder, und sie verbinden einen gewissen Retro-Charme mit zeitgemäßem Design.

Und dennoch ist es die Ost-Vergangenheit, die die Firmengeschichte so besonders und so spannend macht. Der Gründer Alexander Barré, ein gebürtiger Berliner aus Friedrichshagen, erzählt sie an einem sonnigen Junimorgen in seinem Laden an der Prenzlauer Allee 213, der genau auf der Grenze liegt zwischen Kollwitz- und Winskiez und damit mittendrin im durchgentrifizierten Prenzlauer Berg.

Mittendrin im durchgentrifizierten Prenzlauer Berg: einer von insgesamt vier Zeha-Berlin-Stores. Doro Zinn für Berliner Zeitung Wochenende

Wir schreiben das Jahr 2002, als das zweite Leben der berühmten DDR-Sportschuhmarke beginnt, die damals von vielen auch „Adidas des Ostens“ genannt wurde. Barré, der zur Wendezeit 19 Jahre alt war, entdeckt bei einem Freund zufällig einen alten Schuh aus den Achtzigern und erinnert sich sofort an das Modell. In solch einem grau-roten Spaltlederschuh der Marke Zeha hatte er früher in der Bezirksliga Fußball gespielt. „Damals fand ich die Schuhe gar nicht so toll“, erinnert sich der 53-Jährige heute.

Schon zu DDR-Zeiten und erst recht nach dem Mauerfall waren die jungen Leute scharf auf Puma, Nike oder Adidas. Zeha-Schuhe hingegen wurden nur noch bis 1992 hergestellt und gerieten dann schnell in Vergessenheit. Doch als Barré bei seinem Freund den alten Schuh seiner Jugend wiedersah, machte die Erinnerung etwas mit ihm. Retro-Sneaker erlebten in der Hauptstadt gerade einen Boom, aber die „alten Ostlatschen“, wie er sie liebevoll nennt, die hatte bis dahin niemand auf dem Schirm.



Barré, der vorher in einer Unternehmensberatung und im Booking für Clubs gearbeitet hatte, wurde neugierig und grub sich tief hinein in die Geschichte einer der ältesten Sportschuhmarken des Landes.

Leidenschaftlicher Fußballfan: Carl Häßner 1950 in seiner Schuhfabrik. Museum Reichenfels-Hohenleuben

Die Ursprünge des Unternehmens gehen bis ins Jahr 1897 zurück. Damals gründete der 34-jährige Carl Häßner, auf dessen ausgesprochene Initialen („Ze“ und „Ha“) der Markenname zurückgeht, im thüringischen Weida die Leder-Manufaktur für Damen- und Herrenschuhe. Die Schuhe aus der Zeha-Fabrik erfreuten sich nach dem Ersten Weltkrieg großer Nachfrage, besonders bei der Bohème in Berlin waren sie wegen ihrer hohen Qualität und Raffinesse beliebt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Carl Häßner junior, wie sein Vater ein leidenschaftlicher Fußballfan, im benachbarten Hohenleuben den Betrieb mit der Produktion eines Fußballschuhs wieder auf und entwickelte in Zusammenarbeit mit Sportzentren Spezialsportschuhe für zahlreiche Sportarten vom Fußball übers Bobfahren bis hin zum Turnierangeln. Die ersten Fußballstiefel mit Nockensohlen und schraubbaren Stollen und der leichteste Rennschuh der Welt wurden hier entwickelt. Stiefel, Trainingsschuhe und Schuhwerk für die Leichtathletik wurden in mehr als 30 Länder exportiert.



Im Jahr 1960 wurde Zeha offizieller Ausstatter der DDR-Olympiamannschaft, 1962 folgte die Nationalmannschaft der UdSSR bei der Fußballweltmeisterschaft in Chile; zwei Jahre darauf erhielt auch die tschechoslowakische Fußballmannschaft Zeha-Schuhe.

Ruth Fuchs wurde für die DDR zweifache Olympiasiegerin im Speerwurf . Bei den Sommerspielen in München 1972 trug sie Zeha-Schuhe. Karl-Heinz Stana/Imago

1972 wurde Häßners Firma in Volkseigentum überführt. Die Produkte aus dem neuen VEB Spezialsportschuh Hohenleuben waren nicht nur in der gesamten DDR verbreitet, sie konnten auch auf dem schwedischen Markt Fuß fassen. Als großer Sportausrüster allerdings, da hatte der DDR-Schuh im eigenen Land wie im gesamten Ostblock schon bald das Nachsehen gegenüber dem dreistreifigen, Devisen verheißenden Marktgiganten aus dem Westen. Namhafte Fußballer und Leichtathleten der DDR sind auf Fotos aus den Siebzigern bereits in Adidas-Schuhen zu sehen.



Als dann die Treuhand 1990 übernahm, waren knapp 100 Jahre Firmentradition innerhalb kürzester Zeit Geschichte. Bereits Anfang 1992 wurde die Produktion in der Zeha Schuhfabrik Hohenleuben GmbH eingestellt.

Spurensuche in Thüringen: eine einzigartige Sammlung

Alexander Barré musste also nach Thüringen fahren, um mit der Spurensuche zu den Schuhen seiner Jugend zu beginnen. Er konnte damals noch den letzten Produktionsleiter ausfindig machen; auch die alte, heruntergekommene Schuhfabrik in Hohenleuben stand noch. Ganz in der Nähe, im Museum Reichenfels, stieß Barré dann auf eine einzigartige Sammlung von Zeha-Sportschuhen.

„Darunter waren die tollsten Lederschuhe für Handballer aus den 60er-Jahren und coole Spikes aus weißem Leder mit blauen Streifen“, erzählt Barré. Er traf sich mit noch lebenden Mitgliedern der Familie Häßner, sammelte alte Leisten, Fotos, Kataloge zusammen und erzählte seinen Freunden in der Bar von der immer stärker werdenden Idee, die alte Schuhmarke wieder aufleben zu lassen.

Aus alt mach neu: Das Design der Schuhe orientiert sich noch immer am Stil von damals. Manfred Segerer/Imago

Die Kumpels waren sich schnell einig: So einen Retro-Sneaker, den würden sie kaufen. Doch wie belebt man eine nicht mehr existente Produktion wieder? Und wie stellt man überhaupt einen Schuh her? Barré, studierter Maschinenbauingenieur, hatte keine Ahnung von solchen Dingen. Er ging zunächst zum Patentamt in Kreuzberg, wo man ihm mitteilte, dass die Markenrechte ausgelaufen seien. „Also habe ich für 300 Euro die Marke Zeha neu angemeldet.“

Die Familie des Firmengründers reagierte zwiegespalten auf die wilden Ideen aus Berlin: Ein Teil begegnete dem jungen Mann aus Friedrichshagen mit Sympathie und Interesse, ein anderer Teil mit Unverständnis. 2017, als es zum 120-jährigen Zeha-Jubiläum eine Ausstellung in Hohenleuben gab, warf man Barré vor, er habe sich ins gemachte Nest gesetzt. „Aber es gab auch viele Leute aus der Produktion, die sich so gefreut haben, dass die Marke wieder da ist“, sagt der Geschäftsführer, der die vergangenen 20 Jahre als eine Berg-und-Talfahrt beschreibt.

Doch Barré ließ sich nicht entmutigen: Aus den alten Originalleisten, die für heutige Füße viel zu schmal waren, ließ er sich vom renommierten Leistenmacher Gerhard Motsch aus Pirmasens eine angepasste Variante modellieren, die dem alten Stil treu blieb. Aus Holz gedrechselt, wird dieser Leisten bis heute für alle Sneaker der Marke verwendet. Dann mussten Schnitte entwickelt, Lederhändler gefunden werden. Und natürlich eine Produktionsstätte. Anfang 2003 war es so weit: Die ersten Schuhe wurden in den damals sehr angesagten Berlinomat-Laden an der Frankfurter Allee geliefert.

Zwischen Sportunterricht und Geschichtsstunde: der Laden in der Prenzlauer Allee. Doro Zinn für Berliner Zeitung Wochenende

In den Einzelhandel zu kommen, sei schwierig gewesen, sagt Barré: „Die hatten natürlich alle den Adidas ‚Samba‘, und dann kommst du mit einer Marke aus dem Osten.“ Gleichzeitig verlangten Leisten, Stanzmesser und Leder große Investitionen, zwischendrin war in den Anfangsjahren öfter mal das Geld alle und Barré musste sich welches leihen. Auch in der Produktion gab es immer wieder Probleme. Mal stimmte die Qualität nicht, mal wurde nicht geliefert. Die Herstellung der Schuhe wanderte von Sachsen-Anhalt zunächst in die Slowakei und nach Italien und schließlich nach Portugal.

Wendepunkt Fußball-WM: eine Hommage an den Gründervater

Ein Wendepunkt zum Besseren war 2006 erreicht, im Jahr der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland: Als Hommage an den Gründervater Carl Häßner entwarf das Designteam von Zeha eine WM-Kollektion im Retro-Style der 50er-Jahre. Die Schuhe wurden zu Bestsellern, „und sie waren für uns der Türöffner fürs internationale Geschäft“, erinnert sich der Geschäftsführer. Plötzlich waren die „alten Ostlatschen“ in den USA zu haben, in Japan und in Skandinavien.

Bis heute gehören Modelle wie „Liga“ und „Club“ zu den gefragtesten Schuhen in den vier Berliner Zeha-Läden in Prenzlauer Berg, Kreuzberg und Schöneberg. Auch der Retro-Ledersneaker „Trainer“ ist sehr beliebt. Designt in Berlin und aus italienischem Leder handgefertigt in Portugal, kosten die Modelle zwischen 249 und 279 Euro. Zum Angebot zählen aber nicht nur Sneaker, sondern auch klassische Lederschuhe wie Stiefel, Halbschuhe, Schnürstiefeletten, Pumps, Sandalen und robuste Boots. Auch Kindergrößen gibt es.

Nicht nur Sport: Zum Angebot zählen auch klassische Lederschuhe. Doro Zinn für Berliner Zeitung Wochenende

Um die Designs kümmern sich heute Barré und seine Frau, 17 Mitarbeiter sind mittlerweile im Unternehmen beschäftigt. Man habe das richtige Maß gefunden, findet der Chef, jetzt sei alles gut. Um eventuelle Streitigkeiten mit dem großen Marktgiganten Adidas muss sich Barré auch nicht kümmern: Das hatte ihm bereits Carl Häßner abgenommen, als er Zeha in den Fünfzigern als Marke mit den zwei parallel angeordneten Doppelstreifen eintragen lassen wollte.



Da Adidas mit einer Klage drohte, ließ Häßner die Streifen in Hohenleuben neu anordnen. „Der Zeha seit 1897 – Sportschuh mit zwei Doppelstreifen“ wurde zum geschützten Begriff und die jetzt in einem schrägen Winkel zueinander gesetzten Streifen zum Erkennungsmerkmal der beliebten Sportschuhe.

„Für mich sind die Schuhe ein Stück Kindheit, ich verbinde so viele schöne Erinnerungen damit“, sagt Alexander Barré. „Es waren damals die besten Schuhe, die es gab. Aus richtigem Leder, das war etwas Besonderes.“ Dieser Qualität fühle er sich verpflichtet.



Einige Kunden kennen die Marke noch von früher, aber das macht nicht das Hauptgeschäft aus, sagt Barré. Für die meisten sei es wichtig, einen handgemachten Lederschuh mit toller Ästhetik und einer spannenden Geschichte zu erwerben: „Die Leute lieben Geschichten – und wir führen Geschichte fort.“