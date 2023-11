Ärger mit Facebook: Kriminelle haben meinen Account gehackt

Es wirkt, als hätte Facebook bei Ricarda Magduschewski auf „blockieren“ gedrückt. Seit Monaten versucht die Berlinerin beim Social-Media-Giganten jemanden zu erreichen, der sich mit ihrem Problem befasst. Rückmeldung erhält sie nur selten und Hilfe gar keine.



Dabei hat sich Ricarda vorschriftsmäßig verhalten: Als sie bemerkt, dass sie keine Kontrolle über ihre Facebook-Seite mehr hat, meldet sie sich sofort bei Facebooks Mutterkonzern Meta. Sie arbeitet sich durch etliche Privatsphären-Anleitungen der Firma, wie sie möglicherweise wieder Zugriff auf ihre Seite bekommt und versucht, den Facebook-Kundendienst zu erreichen.

Zuletzt bezahlt sie sogar mit ihrem privaten Account für knapp 14 Euro im Monat eine Meta-Verifizierung. Nur dadurch erhält sie den Kontakt für den „direkten Kundensupport“, wie der Konzern auf der eigenen Website wirbt. „Und am Ende landet man immer wieder bei der Frage: Willst du dein Passwort ändern?“

Doch auch das hilft nicht weiter. Ricarda bleibt nichts weiteres übrig, als zuzuschauen, wie Fremde ihr Profil kontrollieren. Die Täter beginnen, Werbung für diverse Produkte zu schalten. Produkte, für die die Yogalehrerin niemals werben würde. „Ich kriege über Instagram Nachrichten von Menschen, die mich fragen: Machst du wirklich Werbung für Diätpillen?“ Macht sie nicht. Aber für ihre mehr als 600.000 Facebook-Follower sieht es so aus, als würde sie mit ihrem Namen und ihrem Gesicht hinter diesen Produkten stehen.

Hunderttausende Follower: Ricarda Magduschewski kennen viele

Ricarda Magduschewski ist Mitte 30. In den 2010ern spielte sie in der Dokusoap „Berlin – Tag & Nacht“ mit und veröffentlichte als Sängerin einige Singles. Durch ihre öffentlichen Auftritte erlangte sie einigen Ruhm, der sich auch in ihren Followerzahlen widerspiegelt. Zeitweise folgten ihr auf Facebook knapp eine Million Menschen. Nach und nach widmet sie sich jedoch mehr einer weiteren Leidenschaft, dem Yoga, und baut sich als selbstständige Yogalehrerin in Berlin ein eigenes Business auf.

Ihre Odyssee mit der gestohlenen Facebook-Page beginnt im Sommer dieses Jahres. Wie viele in ihrem Alter hat sie Facebook lange vernachlässigt. Instagram wurde immer wichtiger, und als sich die Möglichkeit ergab, ihre Posts von ihrer Instagram-Seite einfach auf Facebook spiegeln zu lassen, hat sich Ricarda gar nicht mehr um Facebook gekümmert. Ricardas öffentlicher Auftritt fiel mit ihren knapp 600.000 Followern in eine Art Dornröschenschlaf.



Bis zum Sommer 2023. Immer häufiger hörte Ricarda, dass Facebook gar nicht so irrelevant sei, wie es von vielen eingeschätzt wird. Also wieder zurück zu Facebook und ein paar alte Bilder und Posts entfernt, denen der Zahn der Zeit nicht ganz so gutgetan hat. Ricarda wollte endlich ein wenig Geld mit ihrer Page verdienen. Warum auch nicht? Mehr als eine halbe Million Follower hat auch nicht jeder mal so im Schrank rumliegen.

Doch schnell merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Plötzlich hat sie nur noch eingeschränkt Zugriff auf ihr Profil. Damit kann sie keine Posts mehr absetzen, sondern nur noch wenige Einstellungen der Seite einsehen. So kann sie zum Beispiel die Namen und E-Mail-Adressen sehen, die jetzt als Administratoren der Seite geführt werden. Und so stellt sie mit Schrecken fest: Ihr unbekannte Männer haben ihr Profil gekapert. Bevor sie intervenieren kann, hat Ricarda gar keinen Zugriff mehr. Sie erkennt, dass sie Opfer eines Hacks geworden ist. Ihre Facebook-Seite wird nun kontrolliert von Fremden, die unter Ricardas Namen alles verbreiten können, was sie wollen. Und Ricarda kann nichts dagegen tun.

Doch sie reagiert. Umgehend wendet sie sich mit ihrem Problem an Meta. Der Facebook-Mutterkonzern wird sicherlich schnell reagieren, hofft sie. Schließlich ist Ricarda kein kleiner Account und sicher auch kein Einzelfall. Doch Facebook reagiert nicht. Nach mehreren fehlgeschlagenen Kontaktversuchen ringt sie sich dazu durch, ein Abo für 14 Euro im Monat abzuschließen. Nur damit, so verspricht Meta, erhält man „Hilfe von einer echten Person“.

Ricarda Magduschewski

Abo für 14 Euro: Facebook vertröstet trotzdem nur

Und es scheint zu klappen: Zum ersten Mal bekommt Ricarda ausführliche Antworten vom Kundensupport. Sie legt ihr Problem dar und reicht ihren Ausweis ein, um zu beweisen, dass sie wirklich die Inhaberin der Seite ist. Zusätzlich legt sie Facebook die E-Mail-Adressen und Namen der Hacker vor, die jetzt als Admins ihrer Seite eingetragen sind. Spätestens jetzt kennt Facebook alle wichtigen Details zu ihrem Fall. Darüber hinaus ist sie in Kontakt mit dem Kundensupport über den Account, mit dem die gehackte Seite vor Jahren erstellt wurde. Ricarda ist sich sicher: Spätestens jetzt muss der Tech-Konzern endlich handeln.

Doch Facebook vertröstet sie weiter: Man müsse sich das Problem einmal genauer anschauen und man melde sich in naher Zukunft bei ihr, hieß es von Meta. Das ist das letzte, das Ricarda hörte. Passiert ist seitdem nichts. Sie wartet weiterhin darauf, ihren Account wieder nutzen zu können. Doch bis dahin ist Ricarda zur Untätigkeit verdammt. Sie kann nur zuschauen, wie Leute weiter ihren Account nutzen, um damit Geld zu verdienen. Und der Konzern, der einen Anteil an jeder Werbung erhält, die über Facebook geschaltet wird, verdient an diesem Diebstahl mit.

Die Untätigkeit des riesigen Tech-Unternehmens lässt Ricarda völlig machtlos zurück. „Es ist, wie aus der eigenen Wohnung ausgeschlossen zu werden und nur zuschauen zu dürfen, was drinnen passiert“, erzählt Ricarda. Hilflos muss sie ertragen, dass mit ihrem Gesicht für Produkte geworben wird, die sie niemals nutzen, geschweige denn für sie werben würde. „Da ist mein Gesicht mit meinem Namen auf dieser Seite und da steht: Leute, kauft Produkt XY!“ Zusätzlich ist ihr Profil mit einem blauen Haken versehen, der laut Firmen-Website der Community Gewissheit geben soll, „dass das Konto authentisch ist“. Doch Facebook interveniert nicht und lässt so mehr als 600.000 Personen in dem Glauben, dass die Yogalehrerin für Diätpillen wirbt.



Vor einem Rechtsstreit mit Facebook schreckt Ricarda jedoch noch zurück. Gegen einen riesigen Konzern wie Meta zu klagen, dessen Rechtsabteilung wahrscheinlich täglich mit solchen Klagen zu tun hat, wagt sie nicht. Sie kann nicht abschätzen, wie die Erfolgsaussichten einer solchen Klage aussähen.