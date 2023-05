Affäre mit junger Russin: Jeffrey Epstein soll Bill Gates erpresst haben

Wie das Wall Street Journal in einem Report vom Wochenende berichtet, soll der Milliardär Jeffrey Epstein den Microsoft-Gründer Bill Gates mit einer angeblichen Affäre zu einer Russin 2017 unter Druck gesetzt haben. Grund sei Gates' Absage an ein Projekt Epsteins gewesen.

Bei der Frau handelt es sich laut Wall Street Journal um Mila Antonova, die Gates bei einem Bridge-Turnier in der Bay Area von San Francisco kennengelernt haben soll. Wie das Magazin berichtet, sollen Gates und Antonova eine kurze Affäre gehabt haben, als der Computer-Pionier noch mit seiner Frau Melinda verheiratet war.

Epstein lernte Antonova kennen, als sie auf der Suche nach Geldgebern für eine Bridge-Akademie war, und bezahlte ihr später die Teilnahme an einer Software-Codierschule, so der Bericht.

Gates unter Druck gesetzt

In einer Mail an Gates aus dem Jahr 2017 fordert Epstein Gates auf, die Kosten für die Ausbildung Antonovas zu übernehmen. Diese Forderung erhielt Gates kurz nachdem er es abgelehnt hatte, einer Wohltätigkeitsorganisation beizutreten, die Jeffrey Epstein gemeinsam mit der New Yorker Bank JPMorgan Chase & Co. ins Leben rufen wollte.

Bill Gates hatte laut Wall Street Journal zugegeben, dass er sich auch nach Epsteins Verurteilung 2008 in Florida wegen Aufforderung und Verschaffung eines Minderjährigen zur Prostitution mit dem Unternehmer getroffen hatte, um Geld für die Gates Foundation zu sammeln.

Wie ein Sprecher des Microsoft-Milliardärs verkündete, soll Epstein Gates mehrfach unter Druck gesetzt haben: „Mr. Gates traf sich mit Epstein ausschließlich zu philanthropischen Zwecken. Nachdem es Epstein mehrmals nicht gelungen war, Mr. Gates für weitere Projekte zu gewinnen, versuchte er erfolglos, eine frühere Beziehung auszunutzen, um Herrn Gates zu bedrohen“.

Epstein 2019 angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterhalten zu haben. Im Fokus der Ermittler stand unter anderem der britische Prinz Andrew. Während der Vorbereitung auf den Prozess starb Epstein in der Haft; laut Obduktionsbericht durch Selbstmord.