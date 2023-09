Al Pacino und Noor Alfallah: Warum ist kurz nach der Geburt ihres Kindes Schluss?

Noch vor anderthalb Wochen postete Noor Alfallah bei Instagram ein Foto, auf dem die Hand ihres kleinen Sohnes ihren Daumen greift: „Mein ganzes Herz und der größte Segen in meinem Leben“, schrieb sie dazu. Der Vater ihres Sohnes, der auf den Namen Roman hört, ist alles andere als ein Unbekannter. Es handelt sich um Hollywood-Star Al Pacino, Charakterdarsteller, Oscar-Preisträger, Regisseur, Produzent.

Dass der 83-Jährige mit einer 54 Jahre jüngeren Frau ausgeht, blieb lange geheim. Selbst für Hollywood-Verhältnisse ist der Altersunterschied beträchtlich. Erst in den Monaten vor der Geburt des Kindes wurde das Paar bei gemeinsamen Abendessen gesehen, ein Bild der beiden auf dem Instagram-Account der 29-Jährigen datiert auf den April.

Kurz darauf kam das Kind zur Welt: Im Juni ließ Pacino durch seinen Sprecher die Geburt von Söhnchen Roman mitteilen. Der Schauspieler und seine Partnerin, Noor Alfallah, seien Eltern geworden, hieß es damals knapp. Mehr Details würden sie nicht verraten.

Nun aber, nur drei Monate nach der Geburt, berichten britische und amerikanische Medien übereinstimmend, soll alles vorbei sein. Alfallah habe das alleinige Sorgerecht für das Kind beantragt. Demnach soll die Filmproduzentin, die sich bei Instagram gern an der Seite von bekannten Autoren, Produzenten oder Regisseuren zeigt, am Mittwoch in Los Angeles einen „Antrag zur Klärung der elterlichen Beziehung“ eingereicht haben. Das gehe aus Gerichtsdokumenten hervor, die unter anderem dem Promi-Portal Page Six vorliegen.

Anträge dieser Art werden häufig von unverheirateten Paaren mit Kindern genutzt, um das Sorgerecht, den Umgang und den Kindesunterhalt zu klären. Laut der britischen Daily Mail hat Alfallah zwar das volle Sorgerecht beantragt, Pacino solle demnach aber ein „angemessenes Besuchsrecht“ erhalten. Sie sei bereit, dem Filmstar ein Mitspracherecht in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Erziehung und medizinischer Behandlung zu geben.



Den Angaben zufolge fügte Alfallah den Unterlagen auch ein Dokument mit dem Titel „freiwillige Abstammungserklärung“ bei, das sie und Pacino sechs Tage nach der Geburt ihres Sohnes unterzeichneten.

Pacino und Alfallah sollen seit April 2022 ein Paar gewesen sein. Das gemeinsame Kind kam wohl für den 83-Jährigen überraschend, er soll damals sogar einen Vaterschaftstest gefordert haben, als er von der Schwangerschaft erfuhr. Später aber schien er begeistert: In einem Video, das der Daily Mail vorliegt, bezeichnete er die Schwangerschaft als „besonders“.

Der Schauspieler, der mit seinen Rollen in der „Pate“-Trilogie, in „Scarface“ oder „Der Duft der Frauen“ Filmgeschichte schrieb und als einer der größten Charakterdarsteller des zeitgenössischen amerikanischen Kinos gilt, war nie verheiratet. Er ist vierfacher Vater: Seine älteste Tochter Julie Marie (geboren 1989) hat er mit der Tänzerin Jan Tarrant, mit der Schauspielerin Beverly D’Angelo hat er außerdem die Zwillinge Olivia Rose und Anton James (geboren 2001).

2014 sprach er in einem Interview des Magazins The New Yorker über seine Kinder und sagte: „Ich bin für sie verantwortlich. Ich bin ein Teil ihres Lebens. Wenn ich es nicht bin, macht das mich und sie traurig.“ Sein eigener Vater habe die Familie verlassen, als er zwei Jahre alt war. Ihm sei es daher wichtig, für den eigenen Nachwuchs da zu sein.