Alan Rickman rechnete mit „Harry Potter“ ab: „Keine guten Eigenschaften am Filmset“

Er war bekannt aus „Robin Hood“ oder „Die Gärtnerin von Versailles“, und eben aus den „Harry Potter“-Filmen: Alan Rickman. Der britische Schauspieler spielte Severus Snape, eine Filmfigur, die Harry zunächst das Leben zur Hölle machte. Rickman starb bereits im Jahr 2016 an Bauchspeicheldrüsenkrebs, kurz vor seinem 70. Geburtstag. Doch seine Gedanken über Freunde, Familie und seine Arbeit sind nicht verloren gegangen, er hat sie in einer Art Tagebuch festgehalten.



Von 1993 an bis kurz vor seinem Tod schrieb er darin Dinge auf, die ihn bewegten, wie jetzt die Bild-Zeitung berichtet. Seine Rolle als Professor Snape thematisierte er demnach des Öfteren. Er stand den weltbekannten „Harry Potter“-Filmen kritisch gegenüber; der Brite wollte laut seines Journals die Reihe sogar verlassen.