Alex Mariah Peter: „GNTM“-Gewinnerin ließ ihr eigenes Sperma einfrieren

„In meinem Kopf war es immer so, dass ich Kinder adoptieren oder Pflegekinder möchte“, sagt Alex Mariah Peter. Und trotzdem: Das Model, das 2021 als erste Transfrau „Germany’s Next Topmodel“ gewann, wollte sich auch die Möglichkeit auf leibliche Kinder bewahren. Also hat sie vor ihrer Transition ihr eigenes Sperma einfrieren lassen.

Das erzählte die 25-Jährige nun im Podcast „Yum Yum Hustlers“, den sie gemeinsam mit der Sängerin Alicia-Awa Beissert betreibt. „Ich wusste, ich fange jetzt eine Hormontherapie an und zu dem Zeitpunkt wirst du halt unfruchtbar“, erinnert sich das Model zurück. Sie habe sich selbst davor schützen wollen, im Nachhinein enttäuscht zu sein, falls der Wunsch nach leiblichen Kindern doch größer werde.

Demnach habe Alex Mariah Peter für die Abgabe ihrer Samenspende rund 1200 Euro zahlen müssen; seitdem wird jährlich ein Betrag von 600 Euro für die Einlagerung ihrer Probe fällig. Diese Investition sei es ihr absolut wert, so das Model – denn dass sie Mutter werden will, habe für sie schon immer festgestanden. Nun zweierlei Optionen zu haben – die Adoption oder der Weg über eine Leihmutter – sei beruhigend.

„Im Falle, dass ich irgendwann das Bedürfnis habe, mit einer Leihmutter biologische Kinder zu bekommen, kann ich das noch.“ Und schließlich, so die Influencerin, seien ja auch beide Wege parallel möglich. „Mittlerweile sage ich, ich hätte gern biologische Kinder und ich möchte trotzdem Kinder adoptieren.“

Dass das Model selbst mit einem so persönlichen Thema den Weg in die Öffentlichkeit sucht, hängt vermutlich mit ihrem Status als Vorbild zusammen: In der LGBT-Community gilt Alex Mariah Peter als erste transsexuelle „GNTM“-Gewinnerin als Vorbild; auf Instagram folgen ihr knapp 290.000 Fans.