Alfons Schuhbeck im Gefängnis: Medien berichten vom neuen Alltag des Sternekochs

Der Starkoch Alfons Schuhbeck ist nun seit ein paar Monaten im Gefängnis in Bayern. Laut eines Berichts scheint er nicht nur beliebt bei seinen Mithäftlingen, sondern auch fest in den getakteten Tagesablauf integriert zu sein.



Seit dem 23. August sitzt der 74-Jährige seine Haftstraße von drei Jahren und zwei Monaten in der JVA Landsberg am Lech wegen Steuerhinterziehung ab. Laut der Bild-Zeitung befindet er sich aktuell nicht auf der normalen, sondern auf der Krankenstation. Was steckt dahinter, wie geht es ihm nach den ersten Monaten im Gefängnis?

Deutschlands prominentester Häftling: Geht es ihm gut?

Schuhbeck ist nicht krank, wie einst Uli Hoeneß darf er sich aber erst einmal auf der Krankenstation eingewöhnen, heißt es. Es gehe ihm gut, er habe sich mit der Situation arrangiert, mache einen „aufgeräumten, gelösten Eindruck“, sehe körperlich gut aus, habe nicht abgenommen, wie die Zeitung exklusiv erfahren haben will.



Noch vor Haftantritt sei für den gebürtigen Traunsteiner klar gewesen: „Ich kann mich nicht hinsetzen und Däumchen drehen.“ Welche Aufgabe wurde ihm zugetragen? Es würde naheliegen, ihn in der Küche einzusetzen, immerhin hat das Bayerische Justizministerium erst kürzlich einen Knast-Koch für die JVA Landsberg gesucht. Der Fernsehkoch komme aber in der Gefängnis-Bücherei im Einsatz, heißt es in mehreren Medienberichten, er sortiere das Inventar, aus dem sich die insgesamt 407 Insassen etwas ausleihen könnten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Alfons Schuhbeck: So sieht sein Alltag im Gefängnis aus

Um 5.50 Uhr soll in der JVA bereits geweckt werden, anschließend werde geduscht und schließlich gefrühstückt. Zweimal die Woche bekämen die Insassen Marmelade zu Brot und Margarine. Danach beginnt laut Bild für Schuhbeck die Arbeit in der Bücherei.



Um 11 Uhr gibt es Mittagessen, heißt es weiter. Es könne zwischen vegetarisch, Schweinefleisch-frei und konventionell gewählt werden. Das Abendessen könne zudem bereits um 15.40 Uhr am Küchenschalter abgeholt und zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zelle gegessen werden. Zwischendurch könne Schuhbeck im Gefängnis-Supermarkt einkaufen – 42 Euro stünden ihm dafür im Monat zur Verfügung. Die Nachtruhe setze bereits ab 19 Uhr ein.

Zweimal pro Monat empfange Alfons Schuhbeck für jeweils zwei Stunden Besuch. Zudem schreibe er Briefe, um Kontakt zu halten, regelmäßig an seine Familie, Freunde und andere Gesprächspartner. Jeder handschriftlich verfasste Brief werde aber von der Gefängnisleitung abgefangen und gegengelesen, heißt es. Schuhbeck selbst erhalte keine Brief-Post von außerhalb. Er dürfe nur Päckchen empfangen, deren Inhalt vorher beantragt worden sei. Essen dürfe nicht geschickt werden.

Es klingt nach einem strikten Alltag, mit dem sich der Sternekoch abgefunden zu haben scheint. Dennoch, so schreibt die Bild, hoffe Schuhbeck auf eine Verlegung. Er wolle nicht seine komplette Haftstrafe in der JVA Landsberg verbringen, heißt es. Warum, das geht aus dem Medienbericht nicht hervor.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de