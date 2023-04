Als Maler weniger umstritten: Manche Bilder von Dieter Nuhr kosten ein kleines Vermögen

Umringt von seinen Gemälden im Mai 2022: Dieter Nuhr im Karl-Ernst-Osthaus-Museum in Hagen. Nuhr hat seine Bilder auch schon in Italien und im Senegal ausgestellt.

Mit malenden Entertainern ist das so eine Sache: Nicht immer beweisen Schauspielerinnen und Musiker auch an der Staffelei echtes Talent. Ordentliche Preise werden für ihre Werke trotzdem gerne aufgerufen – und auch gerne bezahlt.

Wir erinnern uns: Im November 2017 wurde ein Gemälde von Britney Spears versteigert. Das kindergartenartige Bild erzielte immerhin 10.000 Euro, auch wenn die abgebildeten, rosa- und lilafarbenen Blüten in Fingerfarben-Ästhetik nur wenig virtuos wirkten. Auch über den künstlerischen Wert von Udo Lindenbergs mit Schnaps gemalten „Likörellen“ ließe sich streiten, genau wie über die Grusel-Gemälde Marilyn Mansons.

Deutlich fachmännischer kommen da schon die Werke von Dieter Nuhr daher: Auch der umstrittene Kabarettist malt gerne. „Nuhr hat eine eigene Handschrift entwickelt, die von Museumsdirektoren und Sammlern gesehen und geschätzt wird“, sagte nun laut Bunte der renommierte Galerist Dirk Geuer.

Alle Bilder sind Unikate und kosten zwischen 2000 und 18.000 Euro

Der 62-jährige Nuhr fotografiere demnach auf Reisen – etwa durch den Senegal oder Ägypten – Landschaften und Menschen. Die Fotos bearbeite er anschließend digital, aber auch malerisch. Laut Geuer kosten die so entstandenen Unikate zwischen 2000 und 18.000 Euro. Und das wohl nicht nur, weil der Künstler einen berühmten Namen trägt.

Im Gegensatz zu vielen Promis, die Kunst machen, hat Nuhr das Handwerk gelernt. imago

Was den Kabarettisten von Britney Spears unterscheidet: Nuhr hat das Künstlerhandwerk tatsächlich erlernt. In Essen studierte er Kunst und Fotografie an der Folkwang-Schule. „Kann der denn auch malen?“ – diese Frage komme in Bezug auf Nuhr ausschließlich in Deutschland auf, meint Galerist Geuer gegenüber der Bunten. „Im Ausland fragt man mich das nicht.“

Dementsprechend werden gelegentlich auch Ausstellungen mit Nuhrs Bildern gemacht – gezeigt wurden sie in der Vergangenheit unter anderem in Venedig oder Dakar. Und ab 2. Mai sind seine Werke im Nationalmuseum für Gegenwartskunst Maxxi in Rom zu sehen.