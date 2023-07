Stellen Sie sich vor, Sie können ein Flugticket kaufen und damit dann ein Leben lang, so oft und so weit Sie wollen, fliegen. Für Abenteuerlustige wohl eine Traumvorstellung, Kritiker sehen solche Angebote als längst aus der Zeit gefallen. Für den Amerikaner Tom Stucker ist Fliegen etwas Alltägliches. Seit 1990 legte er über 37 Millionen Kilometer zurück und reiste in über 100 Länder.

Doch wie kam es zu dem Deal? Vor 33 Jahren hatte die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines ein ganz besonderes Angebot: ein Flugticket auf Lebzeiten für 290.000 US-Dollar, also umgerechnet etwa 260.000 Euro.

Wie 25 Mal zum Mond fliegen

Stucker schlug zu und fliegt nun seit über zwei Jahrzehnten kreuz und quer durch die Welt. Zum Vergleich: Die „Apollo 11“, die Neil Armstrong 1969 auf den Mond brachte, legte lediglich 1,5 Millionen Kilometer zurück. Im Vergleich zu den 37 Millionen Kilometern von Stucker ein gewaltiger Unterschied.

„Die beste Investition meines Lebens“, sagte er in einem Gespräch mit der Washington Post. Der Amerikaner, der heute in der Automobilindustrie arbeitet, avancierte zu einer Ikone unter Flugzeug-Fans. Ob im Cockpit, unter Flugbegleitern oder am Schalter: Man kennt Tom Stucker und feiert ihn; auf Instagram hat er über 15.000 Follower.

Hätte er all seine 12.000 Flüge einzeln bezahlen müssen, so sagte er der Washington Post, hätten die Kosten fast zweieinhalb Millionen Dollar betragen. Stucker sieht sich selbst als Sparfuchs, das System des unendlichen Fliegens nutzt er derweil ungeniert aus. Er sammelt mit seinen Reisen nämlich jede Menge Flugmeilen, die nutzt er wiederum, um seine extravaganten Urlaube zu finanzieren. Über die in den USA noch gängigen Bonusmeilenprogramme kommt er nämlich kostengünstig oder sogar komplett gratis an Kreuzfahrten und teure Hotelzimmer.

Vor der Corona-Pandemie habe er insgesamt bis zu 250 Tage pro Jahr in der Luft verbracht, United Airlines benannte sogar zwei Flugzeuge nach ihrem Stammkunden. Mit den gesammelten United-Meilen lebt Stucker nach eigener Aussage „wie ein Sultan“, er tauscht sie für teure Hotelzimmer auf der ganzen Welt ein, bezahlt Kreuzfahrten oder Mahlzeiten in Luxusrestaurants.

Einmal soll er die Meilen gegen Walmart-Geschenkkarten im Wert von 50.000 US-Dollar eingetauscht oder die Renovierung des Hauses seines Bruders bezahlt haben. Doch wie sich Stucker sein Vielflieger-Leben leisten kann, bleibt unklar. Schließlich blieben bei 250 Tagen pro Jahr in der Luft, nur 115 Tage jährlich, um einer Arbeit nachzugehen. Durchschnittlich stehen Amerikanern pro Jahr nur zehn Tage Urlaub zur Verfügung. Wie Stucker also dieses Zeitkontingent erweitert, sagte er nicht.

United-Airlines-Flugzeuge am Flughafen in Newark, USA USA Today Network/imago

Privatjets seien viel schlimmer

Doch in den sozialen Medien kritisieren immer mehr User Stuckers Lebensstil. Sein Flugverhalten sei eine beispielhafte Katastrophe für die Umwelt. Besonders deshalb, weil seine Flüge nicht wirklich notwendig seien. Der Hauptgrund für die Vielfliegerei sei nämlich nicht immer ein Urlaub am anderen Ende der Erde. Es gehe Stucker einfach nur darum, Flugmeilen zu sammeln, um die Prämien im Anschluss nutzen zu können. Die meisten Fluggesellschaften haben ihre Flatrate-Tickets in den 2000er-Jahren abgeschafft, auch bei United Airlines gibt es ein solches Angebot nicht mehr.

„Ich vergrößere den Fußabdruck nicht, das Flugzeug wird fliegen, ob ich nun drinsitze oder nicht“, rechtfertigte sich der Amerikaner in einem Interview mit dem Männermagazin GQ, „es wäre viel schlimmer, wenn ich in einem Privatjet fliegen würde“. Seiner Meinung nach haben Personen, die mit Privatjets reisen, viel mehr Einfluss auf die Umweltbelastung als er selbst. „Das sind die Leute, die der Umwelt viel mehr helfen könnten als ich, der Linie fliegt“, so Stucker.