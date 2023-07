Harpers Ferry Calling: Mit dem Fernzug durchs Autoland USA

Die Frau ist ehrlich überrascht. „Sind Sie echte Passagiere?“, fragt sie. Als hätte der amerikanische Zugbetreiber Amtrak Geld, um Fahrgastdarsteller anzuheuern und sie auf einem Dorfbahnhof in West Virginia zu gruppieren.

Nein, wir wollen wirklich verreisen. Dazu sitzen wir, die Koffer neben uns, auf einer schönen alten Holzbank vor dem schönen alten Bahnhof von Harpers Ferry. Die Frau kommt aus der Ausstellung, die das Holzgebäude seit der makellosen Renovierung beherbergt. Das Bauwerk von 1931 mit dem auskragenden Dach und dem Türmchen, von dem aus das Personal der Baltimore & Ohio einst den Verkehr auf der Hauptstrecke beobachtete, dient aber immer noch als Verkehrsstation.

Inzwischen hat sich eine andere echte Passagierin eingefunden. Ihr Sohn hat sie mit dem Auto zum Dorfbahnhof gebracht. Sie will auch etwas wissen: „Wo fährt der Zug nach Pittsburgh?“ Eine berechtigte Frage, denn Fahrgastinformation wird hier nicht groß geschrieben. Für den Marc-Pendlerzug, der montags bis freitags dreimal nach Washington verkehrt, findet man im einstigen Warteraum für Herren mit Glück das Zettelchen mit den Fahrzeiten. Auf den Capitol Limited nach Chicago weist nichts hin.

Auf dem Land ist Amtrak oft die einzige öffentliche Transportoption

Wir wissen: Amtrak-Zug Nummer 29 wird auf dem zweiten Gleis halten. Und so wuchtet die Frau aus Pittsburgh ihre Koffer über den Schotter und die Schienen, auf denen eben noch ein laut polternder langer Güterzug mit offenen Kohlewaggons den Bahnhof eingestäubt hat, zur anderen Seite. „Ist es hier richtig?“, ruft sie von gegenüber.

So reist man in der Coach Class, den Sitzwagen, vom Amtrak. In puncto Polsterweichheit und Beinfreiheit hätten sich die Planer des deutschen ICE einige Scheiben abschneiden können. Auf den gelben Zetteln an der Gepäckablage hat das Zugbegleitpersonal die Zielbahnhöfe vermerkt. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Zeit, um mit einem Vorurteil aufzuräumen. Natürlich ist es möglich, im Autoland USA mit dem Fernzug zu verreisen. Zwischen Oktober 2021 und September 2022 beförderte Amtrak fast 22 Millionen Fahrgäste. Okay, das Liniennetz hat Lücken, um es höflich zu sagen. Der Fahrplan ebenfalls: Auf den Langstreckenverbindungen außerhalb des Nordostens verkehrt Amtrak einmal täglich, manchmal auch nur dreimal pro Woche, und mit Verspätungen ist stets zu rechnen. Wer mitreisen will, sollte sich schnell entscheiden, denn wegen Wagenmangels sind die kurzen Züge schnell „100% full“.

Trotzdem: Man kann in den USA nicht nur mit der Bahn reisen, man sollte es sogar. Keine Werbetafel, kein Autobahnkreuz stört den Blick in die Natur. In kleinen Städten, wo Amtrak nicht selten die einzige öffentliche Transportoption ist, rollen sie mitten durch Wohnviertel an Terrassen und Sandkästen vorbei, um auf der Main Street zu halten. Die Fahrgäste stehen dann schon brav aufgereiht da, von einem oder zwei Mister Wichtig mit Funkgeräten in Schach gehalten. Nicht selten wird das Tor in die Ferne liebevoll gepflegt, Freiwillige halten viele Landbahnhöfe sauber und in Schuss.

Amtrak-Zug 29, der Capitol Limited aus Washington, hält pünktlich um 17.15 Uhr in Harpers Ferry. Am nächsten Morgen um 8.45 Uhr soll er in Chicago sein – das klappt nicht immer. Tickets gibt es ab 89 US-Dollar. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Die Bahnhofsrituale sind altertümlich, wie im 19. Jahrhundert, mit Hockerchen als Einstiegshilfe. Aber auch pompös, weil das Lokpersonal bei jeder Einfahrt mit lautem Glockenschlag eine Show abzieht. Gellende Hornsignale gibt es die ganze Reise über. An einigen Stationen werden Koffer eingecheckt und zum Gepäckwagen gefahren, wo sie wie in alter Zeit verladen werden. Im Zug teilt das reichlich vorhandene Personal rigide die Sitzplätze zu und klemmt über ihnen kleine Pappschilder mit den Codes der Zielbahnhöfe an den Gepäckablagen fest. Die weichen Polster und die Beinfreiheit in der Coach Class, den Sitzwagen, lassen deutsche ICE als spartanisch erscheinen.

Plötzlich gellen Hornsignale durch das Tal. Und dann bricht er laut dieselnd herein, der Zug 29 mit leider nur drei Doppelstockwagen, fast 100 Prozent voll. Der Lokführer wird rangieren müssen, weil der Haltebereich zu kurz ist. Im Speisewagen sind schon die Kartons aufgebaut, in denen die Plastikbehälter der Mikrowellennahrung landen werden. Aber auch der Bourbon für den Sundowner wartet. Eine prachtvolle Fahrt den Potomac River entlang in den Sonnenuntergang steht bevor. Aber das ist eine andere Geschichte.