Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?



All die hartherzigen Internet-Menschen, die in Taylor Swifts vermutlicher, blütenzarter Liaison mit dem Football-Spieler Travis Kelce nur eine kalkulierte Google-Suchergebnis-Optimierungsmaßnahme sehen. Eine vor allem auf TikTok verbreitete Verschwörungsidee munkelt nämlich, die Musikerin wolle mit dieser rein strategischen Liebelei dafür sorgen, dass einem bei einer Internetrecherche mit den Begriffen „Taylor Swift“ und „Jets“ in Zukunft nicht länger vor allem Ergebnisse angezeigt werden, die sich damit befassen, dass sie gleich zwei Privatflugzeuge besitzt – ein vor allem in ökologischer Hinsicht nicht sehr sympathischer Umstand.



Klingt kompliziert, wie soll das genau funktionieren?



Swift, so geht die Verschwörungserzählung, könnte die Liaison mit dem Hintergedanken simulieren, dass viele ihrer Fans nun bei Google nach „Taylor Swift“ und „Jets“ suchen werden, um neue Fotos der Sängerin zu finden, die sie am vergangenen Montag beim Spiel von Kelces Mannschaft Kansas City Chiefs gegen das Team der – und jetzt, Achtung, bleiben Sie bei mir! – New York Jets zeigen. So würden die bisherigen „Jet“-Suchergebnisse bei künftigen Suchen nach und nach zugunsten des aktuellen Verknallungs-Contents zurückgedrängt werden. Ich finde, das klingt wahnsinnig aufwendig, aber auch sympathisch irre, und ich wünsche mir daher fast, an der wilden Theorie wäre wirklich etwas dran.

Matthias Schweighöfer und seine Lebenspartnerin Ruby O. Fee haben nun offen über ihre gemeinsame Beziehungstherapie gesprochen. Ist das hilfreiche Normalisierung oder einfach nur zu viel Information?



Ich finde es super, wenn berühmte Menschen offen darüber reden, dass es auch bei ihnen emotional und mental knirscht. Aber ich schleiche ja auch schon länger um ein Sweatshirt mit der Aufschrift „We should all go to Therapy“ herum, das ich mir irgendwann doch noch kaufen werde. Jede Woche besuchen Schweighöfer und Ruby O. also gemeinsam eine Gesprächstherapie.



Er habe bereits gelernt, besser zu kommunizieren und sich empathischer in sein Gegenüber hineinzuversetzen, erzählte Schweighöfer, und seine berufliche Strenge nicht ins Private mitzunehmen: „Ich mache die 100 Liegestütze, und wenn jemand nur 80 macht, dann muss er oder sie sich zusammenreißen und durchziehen.“ Erst durch die Therapie sei ihm klar geworden, dass dieser Ansatz in einer Partnerschaft nicht wirklich gut funktioniert.

Sie haben ja eine gewisse Schwäche für flamboyante Fußballer. Haben Sie sich schon die neue Netflix-Doku über das Leben von David Beckham angeschaut?



Noch nicht, aber sie steht für dieses Wochenende doppelt unterstrichen auf meiner Spaßliste. Ich habe bis jetzt erst einen kurzen Clip gesehen, der im Netz viral ging und schon alleine die beste Werbung für diese Doku ist. Darin ist Victoria Beckham zu sehen, die gerade erzählt, ihre Familie zähle wirklich absolut zur Arbeiterklasse, sie stamme also aus sehr bodenständigen Verhältnissen – bis David Beckham den Kopf zur Tür hereingesteckt und dieser Darstellung entschieden anzweifelt.



Sehr zu Victorias Missfallen fragt er sie immer wieder, welches Auto ihr Vater denn gehabt habe, als sie ein Kind war, und nach einigem Winden und Zögern muss sie schließlich doch einräumen: In den Achtzigern fuhr Papa einen Rolls-Royce. Das verspricht viele weitere goldene Paarmomente. Und natürlich liebe ich Becks, allerspätestens, seit wir beide viele Stunden in „The Queue“ anstanden, um der verstorbenen Queen Elizabeth II. die letzte Ehre zu erweisen – in meiner minimal verklärten Rückschau quasi gemeinsam.

Was macht eigentlich Helene Fischer?



Sie geriet gerade beim Konzert in München zusammen mit ihrem Ehemann bei einer akrobatischen Einlage versehentlich in den künstlichen Regen – zumindest sah es so aus, als sei der Wasserguss unabsichtlich passiert. Ich hingegen halte es für ein planmäßiges Erotik-Element, dafür habe ich einfach schon zu viele „Huch, es regnet“-Boyband-Videos gesehen.



