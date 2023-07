Anja Rützels Kolumne: Allerhand quatschige Nicht-Inhalte

Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?



Mal wieder die Wendlers. Sie haben sich offenbar immer noch nicht damit abgefunden, dass ihr Prominenzkapital bis auf das letzte Restchen weggeknuspert ist, und wollen jetzt mit einem Podcast Geld verdienen. 29 Euro soll man pro Monat bezahlen, um Einlassungen von Michael Wendler und Gattin Laura zu hören, die er bislang gratis und ungebeten in die Welt trötete. Fraglich ist für mich nicht nur, wer einen solchen Preis für plausibel hält, sondern vor allem, was die beiden da konkret erzählen wollen. Dass ihr Babysohn unter Wickelpickeln leidet oder Laura einen abgebrochenen Fingernagel zu beklagen hat? Podcasts sind zwar geduldige Gefäße für allerhand quatschige Nicht-Inhalte, aber irgendwo ist auch mal Schluss.

Roman Gottschalk, Sohn von Thomas, hat dagegen einen genauen Plan, mit welchen Themen er nun mit 40 Jahren seine eigene Medienkarriere starten will: Mit YouTube-Videos, in denen er über seine Golf-Leidenschaft spricht, und in denen sein berühmter Vater ab und an auch seinen Auftritt hat.



Interessanter als das Thema „Golf mit Gottschalk“ finde ich allerdings persönlich die Details über seine Kindheit, die Roman gerade dem Spiegel erzählte. Dass es natürlich angenehm war, wenn regelmäßig Pakete mit Hunderten Tüten Gummibärchen eintrudelten, weil sein Vater für diese Marke Werbung machte – aber dass er bei Snowboardkursen oder im Fußballcamp nur inkognito und mit falschem Nachnamen unterwegs war, damit ihn niemand wegen seines Promivaters piesacken konnte. Er mache sich keine Sorgen, dass er mit seinem YouTube-Kanal scheitern und dann in der Presse verlacht werden könnte, so Roman Gottschalk: „Aber ein paar Tage später ist dann wieder was mit Prinz Harry, und dann ist meine Schlagzeile vergessen.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Anja Rützel und Hund Juri Privat

In der Tat: Prinz Harry und Herzogin Meghan sind so entrüstet darüber, dass ihre Netflix-Doku nicht für einen Emmy nominiert wurde, dass sie hinter dieser Entscheidung gezielte Sabotage vermuten.



Mich amüsiert die Vorstellung, wie die beiden nun die eingebildeten Verantwortlichen für diese Düpierung ausfindig machen wollen – sie wähnen sich tatsächlich als Opfer einer Hollywood-Hetzkampagne, denn ein anderer Grund für die Nicht-Nominierung ihres Enthüllungswerks kommt ihnen augenscheinlich nicht in den Sinn. Derlei Selbstbewusstsein ist einerseits erfrischend, andererseits habe ich ein bisschen Angst, dass die beiden Ex-Royals demnächst auch vor meiner Türe stehen könnten, um mich inquisitorisch zu befragen, wer mich für meine nur mäßig begeisterten Kritiken zu ihrer Doku bezahlt habe. Wenigstens habe ich noch eine Vorratspackung „Smoky Earl Grey“ im Haus, dem Lieblingstee der Queen, um sie dann angemessen bewirten zu können. Ich weiß ja, was sich gehört.

Sarah Ferguson, die Exfrau des Problemprinzen Andrew, war früher nicht unbedingt für vollendete royale Etikette bekannt. In ihrem Podcast „Tea Talks with the Duchess and Sarah“ gibt sie nun aber Tipps, die einem auch als bürgerlichem Menschen nützen können.



Ich bin auch positiv überrascht. Wirklich praktisch fand ich ihren Ratschlag, wie man mehrere Veranstaltungen an einem Tag unterbringen kann: Wenn sie wisse, dass sie auf einem Event nur wenig Zeit verbringen könne, veranstalte sie schon bei ihrer Ankunft möglich viel Getöse, sagte sie. Auch bei ihrem anschließenden Gang durch den Veranstaltungsort verhalte sie sich so lärmig, dass es die meisten Leute fast schon als störend empfänden. Nach fünf Minuten würde sie dann wieder diskret verschwinden. Wenn dann Gastgeberin oder Gastgeber enttäuscht bedauern würden, dass sie Sarah gar nicht gesehen hätten, könnte jeder Gast im Raum ihnen glaubhaft versichern: „Oh, wir schon!“

Was macht eigentlich Helene Fischer?



Tatsächlich habe ich ausnahmsweise nicht die geringste Ahnung. Das ist einer der Vorteile ihrer vergleichsweise diskreten Lebensführung: Ein Helene-Fischer-Podcast droht uns in absehbarer Zeit eher nicht.



Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.