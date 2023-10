Anja Rützels Kolumne: Til Schweiger tut Buße

Frau Rützel, wer hat sie diese Woche wütend gemacht?



Wütend nicht, eher resigniert. Denn im Frühjahr hatte Til Schweiger noch über seine Anwältin verlauten lassen, er habe sich keinerlei Fehlverhalten zuschulden kommenlassen, nachdem der Spiegel über Beleidigungen, Mobbing, körperliche Übergriffe und generell schreckliche Zustände am Set des Schweiger-Films „Manta Manta – Zwoter Teil“ berichtet hatte. Es handele sich bei diesen Vorwürfen um unwahre „Gerüchte“. Die Produktionsfirma Constantin Film tutete ins selbe Horn und behauptete, die Stimmung beim Dreh sei „überwiegend überdurchschnittlich positiv“ gewesen. Nun räumte Schweiger in einem Interview mit dem Stern allerdings ein, er habe Alkoholprobleme, und von Freunden auch schon öfter gehört, er könne mitunter durchaus „angsteinflößend“ wirken: „Das akzeptiere ich mittlerweile und arbeite an mir“, sagte Schweiger.

Einsicht und Reue sind doch etwas Gutes.



Mir geht es in diesem Fall vor allem um den Zeitpunkt dieser öffentlichen Einlassungen: Demnächst kommt nämlich Schweigers neuer Film in die Kinos, was natürlich ein prächtiger Anlass ist, mal eben den Büßerkittel anzuziehen. Gerade wurden die ersten Trailer zum Film veröffentlicht, und ich finde diese flankierende Einsichtsperformance ziemlich abgeschmackt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und wie beurteilen Sie die Pochersche Trennungsperformance? Nach ihrem Ehe-Aus wollten Oliver und Amira Pocher ja zumindest ihren Podcast gemeinsam weiterführen, aber danach sieht es jetzt nicht mehr aus, seitdem von einer neuen Amira-Liebschaft gemunkelt wird.



Falls die wühl- und schnüffelfrohen Boulevardmedien mit ihren diesbezüglichen Behauptungen um einen neuen und vor allem den gerade spekulierten Partner recht haben sollten, wäre das eine herrliche Vorlage für ein neues Filmprojekt des rundum reingereuten Til Schweiger: eine Frau, die aus ihrer Ehe mit einem dauerstichelnden Zynikomiker dann ausgerechnet in eine Beziehung mit einem soften Fluffig-Lebenshilfler flutscht.



Das bietet feinstes RomCom-Material. Und macht es für die Noch-Eheleute Pocher wohl wirklich nicht umsetzbar, trotz Trennung weiterhin „ein Team“ zu bleiben. „Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich“, schrieb Pocher auf Instagram, eine schon am 11. September aufgezeichnete Podcast-Folge soll nun die letzte bleiben.

Anja Rützel und Hund Juri Privat

Die Sängerin Dolly Parton verweigert sich konsequent E-Mail und WhatsApp und ist nur per Fax zu erreichen. Typische Marotte einer 77-Jährigen oder trendfähige Entschleunigung?



Ich verehre die Countrylegende sehr und trage eine Brosche in Form eines Cowboystiefels, auf dem „What would Dolly do?“ steht. Und wenn ich demnächst mal wieder durch meine täglichen Mails pflüge und nebenher noch zehn unbeantwortete WhatsApps im Nacken habe, werde ich voller Bewunderung an sie denken.



Als der selige Kenny Rogers regelmäßig über ihren Faxzwang möpperte, habe sie ihm angeboten, in Zukunft auf Brieftauben umzusteigen, und ich würde ihr zutrauen, dass sie auch das eiskalt durchzieht. Dollys Nichte Miley Cyrus muss bei den Fax-Faxen ebenfalls mitmachen, weswegen das Miley-Team ihr die Faxe ihrer Tante stets einscanne und aufs Handy schicke und auf umgekehrtem Weg dann Mileys Nachrichten ausdrucke und wegfaxe. Ich liebe diese unnötige Umständlichkeit.

Was macht eigentlich Helene Fischer?



Das weiß ich diese Woche quasi-verlässlich aus plapperfreudiger Quelle: Thomas Gottschalk hat in seinem gemeinsamen Podcast mit Mike Krüger ausgeplaudert, dass Fischer in seiner jetzt-aber wirklich-allerletzten „Wetten, dass..?“-Show Ende November auftreten soll, zusammen mit der Rapperin Shirin David. Ich würde mir dafür ja ein Medley von Davids Tophits wünschen, aber anscheinend soll es eine Hommage an „Atemlos“ werden. Man kann nicht alles haben.



Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung am Wochenende beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.