Anzügliche Nachrichten: Berliner Influencer Julian Zietlow belästigt Leni Klum

Eigentlich ist Julian Zietlow ja Fitness-Influencer und Unternehmer aus Berlin, er trainierte „GZSZ“- und „Bachelor“-Stars sowie den Rapper Fler, mit dem er heute zerstritten ist. Mit seinen Youtube-Videos wurde Zietlow zum Liebling seiner sportaffinen Fangemeinde, begeisterte gemeinsam mit seiner Frau Alina Schulte im Hoff die Follower mit Fitness- und Feelgood-Content.

Doch seit einiger Zeit ist Schluss mit den Wohlfühl-Inhalten, stattdessen erwirbt sich Zietlow nahezu täglich Meriten für seinen neuen Titel als Skandal-Influencer. Zwischenzeitlich ist sein Instagram-Account immer mal wieder gesperrt, weil der 38-Jährige seit der Trennung von seiner Frau gern expliziten Bettcontent mit seiner neuen Freundin zeigt, die sich als seine „spirituelle Ehefrau“ bezeichnet. Die beiden führen auch einen gemeinsamen Account auf der Erotik-Plattform OnlyFans.

Seine 230.000 Follower wenden sich mehr und mehr ab von ihrem einstigen Darling, spekulieren über Drogenkonsum und sein vermeintliches Abdriften in eine Sekte. Sie erinnern ihn auch immer wieder an seine Verantwortung als zweifacher Vater.

Zietlow hingegen spricht seit geraumer Zeit davon, nur noch seinem „highest excitement“ folgen zu wollen, in seinen Posts geht es um psychedelische Substanzen und „die Erleuchtung“. Nach seiner Rückkehr aus Thailand, wohin er vor einigen Monaten ohne Frau und Kinder oder Lebenszeichen auf einen ominösen Selbstfindungstrip entschwand, deutete er zudem eine Prügelei mit seinem einstigen Promi-Kunden Fler am Berliner Flughafen BER an. Doch der tauchte dann nicht auf.

Auch Youtuber Rezo hat sich kürzlich über seinen Kollegen geäußert, und über dessen Postings mit seiner neuen Freundin, der Russin Kate Kolosovskaia. „Was macht dieser Typ jetzt? Er hat ne Frau, er hat Kinder. Er zeigt es sehr, sehr krass, er zelebriert es online sehr.“ Zietlow hätte „all das erleben können, ohne es öffentlich breitzutreten“. Dass er es tue, sei „vielleicht nicht der coolste Move“, so Rezo.

Julian Zietlow ist doppelt so alt wie Leni Klum

Der coolste Move ist es auch nicht, anzügliche Nachrichten in Richtung der gerade mal 19 Jahre alten Leni Klum öffentlich zu posten. Julian Zietlow, der doppelt so alt ist wie das Model, beantwortete am Mittwoch auf Instagram einige Fragen seiner Fans, unter anderem die, von wem er gern mal den Hintern lecken würde – symbolisiert mit einem dafür gern verwendeten Pfirsich-Emoji.

Zietlow gab daraufhin eine klare Antwort: den von Leni Klum. Auf die Tochter von Heidi Klum hatte er es zuletzt mehrfach abgesehen. Zu einem Bild der 19-Jährigen im Badezimmer schrieb der Influencer: „Hmmm nicht mein Geschmack… einfach zu jung… stimmt’s Männer?“ Und auch zu einem Foto der aktuellen Dessouswerbung von Heidi und Leni Klum kommentierte er in sexualisierter, wenn nicht sexistischer Art und Weise.

So antwortete Julian Zietlow in seiner Instagram-Story auf eine Fan-Frage. Instagram/Julian Zietlow

Das stößt auch bei seinen Followern auf Empörung: „Sexuelle Belästigung im Internet ist und bleibt sexuelle Belästigung“, lautet ein Kommentar, der mehr als 3600 Likes bekam. Und: „Echt klasse, wie du Frauen als Sexobjekte darstellst, als wären sie nur dafür da. Es gibt schon/immer noch genug begrenzte Männer, die Frauen nur so sehen und du empowert die gerade noch extra. Du hast zwei Töchter (!) und empowerst gerade Männer dazu, Frauen nur als Pfirsiche und Kirschen zu sehen.“

Der so kritisierte Julian Zietlow macht indes unbeeindruckt weiter. Und Leni Klum: reagierte gar nicht. Es ist anzunehmen, dass sie nicht mal weiß, der dieser Berliner Influencer überhaupt ist, der da über ihren Namen nach Aufmerksamkeit sucht.