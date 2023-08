Sie ist wieder da. Zumindest ein bisschen: Bis vor einigen Wochen schrieb Sabine Platz an dieser Stelle ihre Gartenkolumne. „Tulpen & Tomaten“, so der Titel, lieferte hilfreiche Tipps und Anekdoten aus dem Leben einer TV-Journalistin, die zum Beispiel für das ZDF-Morgenmagazin Berichte rund um die Themen Natur, Ökologie und Nachhaltigkeit aufbereitet. So wie eine Zeitlang auch für uns, in ihrer Kolumne.

Doch dann machte unsere Kolumnistin – hoffentlich schweren Herzens – Schluss mit uns. Sie wolle sich neben ihrem Fernsehjob mehr um ihre Bücher kümmern, hieß es damals, natürlich auch um ihren eigenen Garten und um weitere Projekte. Wie schön, dass sie eines dieser Engagements nun zurück auf diese Seite führt. Denn Frau Platz ist jetzt Botschafterin.

Als Schirmfrau macht sie auf den „Ideenwettbewerb naturnahe Kleingärten“ aufmerksam, für den ab Freitag (1. September) entsprechende Konzepte eingereicht werden können. „Fast eine Million Kleingärten bieten in Deutschland ein großes Potenzial für Artenreichtum und biologische Vielfalt“, heißt es schon in der Vorankündigung – nur leider werde dieses Potenzial kaum ausgeschöpft.

Allein in Berlin gibt es 880 Anlangen mit insgesamt rund 71.000 Parzellen

Man kennt das ja: Ein Spaziergang durch Kleingartenkolonien – 880 Anlagen mit insgesamt rund 71.000 Parzellen gibt es allein in unserer Stadt – offenbart ein oft gleichförmiges Bild. Penibel gepflegter Kurzrasen und akkurat geschnittene Thujahecken, dazu immer wieder Stein- und Kiesflächen oder gepflasterte Terrassen. Kleingärtnerinnen und Kleingärtner mögen sich so wohlfühlen. Viele Insekten und Kleinlebewesen aber macht die akribisch hergestellte Gartenordnung gar nicht an.

Also ruft das im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderte Projekt „Tausende Gärten – Tausende Arten“ zu besagtem Wettbewerb auf: Bis zum 28. September werden Vorschläge für Kleingärten gesammelt, die Wildbienen und Schmetterlingen genauso gut gefallen wie den gärtnernden Großstädtern.

Ihre Exzellenz: Botschafterin Sabine Platz weiß, wie sich Wildbienen am besten anlocken lassen. Hanne Lena Platz

Dabei setzen die Koordinatoren des Projekts auf den Gemeinschaftsgedanken; mindestens drei Parzellenbesitzerinnen oder -besitzer müssen sich zusammenfinden und ihr gemeinsames Konzept einreichen – für eine wildblumenbepflanzte Musterparzelle zum Beispiel, für entsprechend begrünte Gemeinschaftswege oder naturnahe Beete am Vereinsheim.

In Neukölln befindet sich die einzige Wildstauden-Gärtnerei der Stadt

Neben dem guten Gewissen, im Kleingarten nicht nur etwas für die eigene Entspannung, sondern auch für die Biodiversität getan zu haben, winken den Gewinnerinnen und Gewinnern einige Preise – von sinnvollen Saatgutmischungen über hilfreiche Lektüre bis zu Praxis-Workshops mit Expertinnen und Experten. Im Wettbewerb abermals im Vorteil: Leserinnen und Leser der Berliner Zeitung. Denn wir haben die Botschafterin angerufen und sie um drei Tipps für einen möglichst naturnahen Kleingarten gebeten. Und Frau Platz ist, gottseidank, tatsächlich rangegangen.

„Erstens“, sagt die emsige Garten-Journalistin, „sollten Sie auf jeden Fall irgendwo eine Ecke mit Wildblumenaussaat anlegen.“ Dabei komme es allerdings nicht auf irgendwelche, sondern auf die richtigen Wildblumen an. „Gerade vergangene Woche noch habe ich an einem TV-Beitrag gearbeitet, der verdeutlicht, dass die Aussaat zu der jeweiligen Region und ihren Wildbienen passen sollte“, so Sabine Platz.

Gut ausgesucht: Statt Geranien und Petunien sollten Laubenpieper öfter mal auf Wildblumen setzen. Stefan Hamann

Für Berlin und Brandenburg seien das zum Beispiel der Acker-Schachtelhalm oder verschiedene Astern-Sorten; es lohnt sich eine eingehende Beratung. „Wildblüten“ in der Mohriner Allee 71 in Neukölln wäre wohl die beste Adresse dafür – die erste und einzige Wildstaudengärtnerei der Stadt.

Für viele Laubenpieper wird die neue Unordnung eine Umstellung sein

Angeboten werden hier eben nicht Geranien und Petunien, Stiefmütterchen und Pfingstrosen. Stattdessen hat Gärtnereileiterin Jessica Görß in ihrem Einfraubetrieb nur heimische Wildpflanzen im Programm, also solche, die nicht gezüchtet werden, sondern ganz natürlich in der Region verbreitet sind. Beliebt sind diese nicht nur bei nachhaltig agierenden Gärtnerinnen und Gärtnern, sondern auch bei Wildbienen, von deren 550 Arten rund die Hälfte bedroht sind. Auch weil sie zwischen all den fein gepflegten Gärten kaum noch wildwachsende Wiesen finden, die ihnen genug Nahrung bieten.

Apropos Wildbienen: Ihnen soll auch der nächste Tipp entgegenkommen, den Botschafterin Platz für uns bereitstellt. „Zweitens“, sagt die Expertin, „sollten Sie in Ihrem Kleingarten einen Totholzhaufen anlegen.“ In diesem fühlten sich Holzbienen und Wildbienen richtig wohl – „das olle Insektenhotel dürfen Sie dafür gern aus ihrem Garten werfen.“ Die Unterschlupf-, Nist- und Überwinterungshilfen, die in jedem Gartencenter zu haben sind, seien zwar ein guter Anfang, könnten aber mit einem größeren Totholzhaufen nicht recht mithalten.

„Und drittens“, empfiehlt Sabine Platz, „sollten Sie Ihren noch nicht geernteten Salat mal durchblühen lassen“, ihn also nicht zum Verzehr aus der Erde zu ziehen, sondern im Beet belassen. Die feingliedrigen Blüten können nicht nur recht adrett aussehen, „auch die Bienen gehen voll drauf ab“, so Platz.

Die Botschafterin hofft jedenfalls auf spannende Einsendungen zum „Ideenwettbewerb naturnahe Kleingärten“. Und dass ihre Tipps ganz generell bei Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern gut ankommen. „Für viele von ihnen wäre das schon eine Umstellung“, sagt Sabine Platz. „Im Garten weniger Ordnung halten, weniger oft die Gartenschere zur Hand nehmen – das dürfte für einige nicht ganz einfach sein.“ Die Botschafterin kennt halt ihre Pappenheimer.