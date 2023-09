Hollywood-Star Ashton Kutcher ist als Vorstandsvorsitzender von Thorn zurückgetreten, einer Nichtregierungsorganisation, die er zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern gegründet hatte. Seine Frau Mila Kunis, die als Beisitzerin im Vorstand von Thorn saß, trat ebenfalls zurück, wie die beiden am Freitag bekanntgaben.



Grund für ihren Rücktritt ist der Druck, der auf sie ausgeübt wurde, nachdem Briefe aufgetaucht waren, in denen Kutcher und Kunis ihre Unterstützung für ihren ehemaligen Co-Star Danny Masterson zum Ausdruck gebracht hatten.

Das Paar spielte Hauptrollen in der Comedy-Serie „Die wilden Siebziger“, zusammen mit Masterson, der vergangene Woche wegen Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt wurde. Im Mai war der 47-Jährige von einem Gericht in Los Angeles für schuldig befunden worden, zwischen 2001 und 2003 zwei Frauen in seinem Haus in Hollywood vergewaltigt zu haben.

In den Briefen, die sie dem Gericht vorgelegt hatten, beschreiben Kunis und Kutcher Masterson als „hervorragende ältere Bruderfigur“, als „engagierten und loyalen“ Ehemann und als „ausgezeichnetes“ Vorbild. „Ich glaube nicht, dass er ein ständiger Schaden für die Gesellschaft ist, und dass es eine tertiäre Ungerechtigkeit wäre, wenn seine Tochter ohne einen anwesenden Vater aufwachsen würde“, so Kutcher in einem der Schreiben.

Die Enthüllung der Briefe löste eine breite Empörung aus. In einem Video, das am vergangenen Samstag auf Instagram gepostet wurde, erklärte Kutcher, dass er und Kunis die Briefe geschrieben hätten, nachdem Mastersons Familie sie gebeten hatte, „die Person, die wir 25 Jahre lang kannten, zu charakterisieren, damit der Richter dies bei der Verurteilung voll berücksichtigen kann“.

Diese Erklärung schien ihre Kritiker nicht zu besänftigen. In der Ankündigung, dass er von seiner Rolle bei Thorn zurücktrete, räumt Kutcher ein, dass die Briefe „ein weiteres schmerzhaftes Beispiel von Zweifeln an Opfern sind, die mutig genug sind, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Das zu ändern, ist genau das, woran wir alle in den vergangenen zehn Jahren gearbeitet haben“, fügte er hinzu.