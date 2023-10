Auf offener Straße: Kampfhund tötet Joggerin

Im österreichischen Naarn hat ein Kampfhund eine Joggerin angefallen und totgebissen. Die Leiche der jungen Frau soll so entstellt gewesen sein, dass es den Ermittlern über Stunden nicht gelang, sie zu identifizieren.

Die Getötete war die Nachbarin einer Hundezüchterin, die sich auf die Zucht von American Staffordshire Terrier spezialisiert haben soll und im Netz für ihre Tiere warb, wie die Bild-Zeitung berichtet: „Sie sind liebevolle, wesensstarke Tiere, mit denen man eigent­lich alles machen kann und die für jeden Spaß zu haben sind.“ Zum Austoben haben sie einen Indoor- und Outdoor-Spielplatz.

American Staffordshire Terrier in Oberösterreich als nicht auffällig eingestuft

Bei der Attacke wurde auch die Züchterin verletzt, als sie versuchte, ihrer Nachbarin zur Hilfe zu eilen. Die Hundehalterin wurde in die Universitätsklinik in Linz gebracht. Nach Angaben der Polizei war es vorerst nicht möglich, die Frau zu befragen. Deshalb sei der genaue Ablauf des Vorfalls noch nicht klar. Identität und Alter der beiden Frauen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

In drei österreichischen Bundesländern ist für die Haltung von potenziell gefährlich eingestuften Rassen, wie American Staffordshire Terriern, eine Genehmigung oder eine Hundeführerscheinprüfung nötig. Oberösterreich gehört nicht dazu: Dort müssen alle Hundebesitzer einen Kurs absolvieren. Behörden in Oberösterreich können aber anordnen, dass einzelne Tiere nur mit Beißkorb und Leine in die Öffentlichkeit dürfen, falls sie durch Aggressivität auffallen.

Der American Staffordshire Terrier von Naarn sei zuvor nicht als auffällig eingestuft worden, sagte der Bürgermeister von Naarn, Martin Gaisberger, der dpa. Nach dem tödlichen Vorfall gab die Gemeinde jedoch bekannt, dass sie der Besitzerin die Haltung des Tieres untersagen und ihr den Hund abnehmen werde.

In Deutschland ist es generell verboten, American Staffordshire Terrier einzuführen. Die Haltung dieser sogenannten Kampfhunde ist in den meisten deutschen Bundesländern nur mit Genehmigung von Behörden erlaubt. In Brandenburg und Bremen darf diese Rasse hingegen gar nicht gehalten werden. (mit dpa)