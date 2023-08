Aus Twitter wird X – und zehn weitere Marken, die sich umbenannt haben

Aus Pete’s Super Submarines wird Subway: Als Submarine, kurz „Sub“, werden im amerikanischen Englisch nicht etwa nur U-Boote – sondern auch längliche belegte Brote bezeichnet. Also nannten die damals 17-jährigen Gründer Peter Buck und Fred DeLuca ihren Sandwich-Laden Pete’s Super Submarines; gleich am ersten Tag sollen sie mehr als 300 Subs verkauft haben. Zur Umbenennung – dem „Sub“ wurde kurzerhand ein „way“ angehängt, auf dass der englische Begriff für U-Bahn zum neuen Firmennamen wurde – kam es 1968. Auch, weil viele Filialen der Fastfood-Kette damals und auch heute noch in Bahnhöfen angesiedelt sind. imago

Aus ValuJet wird AirTran: Eine ausgenommen tragische Geschichte steckt hinter der Umbenennung, die das Flugunternehmen mit dem früheren Namen ValuJet hingelegt hat. 1996 war eine Maschine der Gesellschaft in Florida abgestürzt, 110 Menschen verloren dabei ihr Leben. Das Image der Airline galt danach als ramponiert, der Markenname als wertlos. Als das Unternehmen ein Jahr darauf mit der kleineren Gesellschaft AirTran Airways fusionierte, wurde gleich noch dessen Firmenname übernommen. 2010 wiederum erwarb der Konkurrent Southwest die Airline, die in ihrer neuen Muttergesellschaft 2014 vollends aufging. imago

Aus Blue Ribbon Sports wird Nike: Heute gilt Nike als eine der wertvollsten Modefirmen der Welt. Dabei hatte diese Erfolgsgeschichte noch mit einem anderen Namen angefangen: 1964 gründeten der damalige Student und der Leichtathletiktrainer Phil Knight ihr Unternehmen Blue Ribbon Sports, mit dem sie vor allem Turnschuhe der japanischen Marke Onitsuka vertrieben. Als man sich 1971 vom japanischen Partner trennte und einen eigenen Sneaker herausbrachte, auf dem bereits damals das berühmte „Swoosh“-Logo abgebildet war, sollte auch ein neuer Firmenname her. Nomen est Omen: umbenannt wurde die Firma damals nach der griechischen Siegesgöttin Nike. imago

Aus Philip Morris wird Altria: Zu sehr werde der alte Name mit Tod und Krankheit in Verbindung gebracht – davon waren die Vorstände des Tabakkonzerns Philip Morris Companies Inc. nach einer entsprechenden Studie überzeugt. Und weil das Unternehmen mit Hauptsitz im US-amerikanischen Richmond nicht nur Zigarettenmarken wie Marlboro, sondern auch Lebensmittel zum Beispiel unter dem Label Kraft vertreibt, musste ein weniger vorbelasteter Name her: Seit 2001 heißt Philip Morris nun Altria Group. imago

Aus Kentucky Fried Chicken wird KFC: Seit 1991 nutzt die Brathähnchen-Kette offiziell nur noch ihre Initialen als Namen. Auch hier wollte man sich ein gesünderes Image verpassen, zu dem das „Fried“ im Namen, also das „frittiert“ nicht so recht passen wollte. Gerüchte, man habe das „Chicken“ loswerden müssen, weil im Fastfood-Angebot der Kette gar kein echtes Hähnchen enthalten sei, stimmen allerdings nicht. Auch einen angeblichen Markenrechtsstreit mit dem Bundesstaat Kentucky hatte es nie gegeben. imago

Aus Datsun wird Nissan: Der Autohersteller, der nach der ersten Ölkrise für seine spritsparenden Modelle eigentlich recht beliebt war, hatte sich 1981 umbenannt. Unter dem neuen Namen sollten fortan sämtliche Fabrikate vereint werden. Zu Anfang ging es mit Nissan allerdings holprig los: Laut Schätzungen soll die Umbenennung und die einhergehende Verwirrung der Kundschaft die Automarke hunderte Millionen Dollar gekostet haben. imago

Aus WWF wird WWE: Mit akuter Verwechslungsgefahr hatte die World Wrestling Federation zu kämpfen. Die durch sie verwendete Abkürzung WWF wurde zeitgleich auch von der deutlich prominenteren Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature genutzt – also musste sich der US-amerikanische Wrestlingverband etwas Neues überlegen. Das Ergebnis: 2002 benannte sich der Verein in World Wrestling Entertainment um; seine Abkürzung ist seitdem WWE. imago

Aus Brad’s Drink wird Pepsi: 1893 vom Apotheker Caleb Bradham erfunden, sollte die Limonade aus Wasser, Zucker, Karamell, Zitronenöl, Muskatnuss und weiteren Zutaten vor allem die Verdauung fördern. Brad’s Drink nannte Bradham seine Mixtur, die schnell zu einem beliebten Genussmittel wurde. 1898 nannte er sein Getränk in Pepsi-Cola um; ein Name, der auf Pepsin verweisen sollte – ein Verdauungsenzym, das in der braunen Brause allerdings nie enthalten war. imago

Aus Saint Laurent Rive Gauche wird Saint Laurent: Der Modedesigner Hedi Slimane ist bekannt dafür, keine halben Sachen zu machen. Als er 2012 als Kreativdirektor zur Marke kam, die damals noch den kompletten Namen ihres Gründers Yves Saint Laurent trug, strich er kurzerhand das „Yves“: Noch heute heißt das Label schlicht Saint Laurent, was laut Slimane an die prägenden 1960er-Jahre des Modehauses erinnern sollte. Denn es war ja nicht die erste Namensänderung in der Firmenhistorie gewesen: Nutzte Yves Saint Laurent zu Beginn nur seine Initialen YSL, wurde Ende der Sechziger Saint Laurent Rive Gauche daraus, dann das ausgeschriebene Yves Saint Laurent, schließlich nur noch Saint Laurent. Und ums richtig umständlich zu machen: Das 1963 vom Typografen Cassandre entworfene Logo blieb von all dem Hin und Her unangetastet. Damals wie heute zeigt es die drei Buchstaben Y, S und L. imago