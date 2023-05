Phänomen Instagram-Boyfriend: In Paris lässt er sich noch in freier Natur antreffen

In Paris will jeder ein schönes Bild mit nach Hause nehmen: Oft wird das zur Aufgabe der sogenannten Instagram-Boyfriends. Sie sind die Helden des Alltags.

Dass Paris seinen vielen, vielen Besuchern Möglichkeiten in Hülle und Fülle anbietet, ein Foto vor einem wunderschönen Kulisse zu machen, ist eine Binsenwahrheit. Ob vor dem Eiffelturm oder einfach vor einer hübschen Boulangerie, dieser Effekt ist klar in den sozialen Medien zu beobachten: Sucht man nach dem Hashtag #paris auf Instagram, werden 137 Millionen Beiträge angezeigt, unter #Berlin nur 52 Millionen. Sicher hat Berlin vieles, was Paris nicht hat – aber in Sachen Selfie-Hintergrund liegt die französische Hauptstadt klar vorn.

Damit taucht ein weiteres Phänomen auf, das für all jene, die gern Menschen und ihre Angewohnheiten beobachten, fast genauso faszinierend ist wie alle Pariser Museen zusammen: Der Instagram-Boyfriend. So wird im Internet umgangssprachlich der (in der Regel) männliche Partner einer Frau genannt, die eine Vielzahl von Fotos für die sozialen Medien braucht, und der also in die Rolle des Handy-Fotografen delegiert wird.

Instagram-Boyfriends gibt es sicherlich nicht nur in Paris. Doch sie hier in ihrem natürlichen Umfeld zu beobachten, ist, als ob man einem Meister bei der Arbeit zusieht. Man fühlt sich fast wie der Erzähler in einer Natur-Doku, der gerade ein faszinierendes Balzritual von Tieren in einer weit entfernten Ecke der Welt observiert.

Ein hochqualifizierter Instagram-Boyfriend weiß, was er zu tun hat, ohne dass man ihm alles erklären muss. Mal ist es eine kleine Handbewegung seiner Partnerin, mal ein Wurf der Haare über die Schulter oder die Positionierung des Standbeins – aber es sind solche kleine Gesten, bei denen ein Instagram-Boyfriend weiß, worauf er in den nächsten Fotos insbesondere achten muss, und welche Fehler er nicht wiederholen darf.

Und zur Belohnung ein Paar-Selfie

Die Reifeprüfung für jeden Instagram-Boyfriend ist wohl der Louvre, ganz speziell der Saal 711, wo die Mona Lisa hängt. Er hat nicht nur mit den vielen anderen Menschen zu kämpfen, die auch ein Foto mit „La Joconde“ machen wollen, sondern auch mit den Mitarbeitern des Louvre. Diese achten streng darauf, dass niemand zu lange vor dem Bild steht. Immer wieder sagen sie: „Nur ein Foto machen!“, bevor sie dann mit einem ungeduldigen „S’il vous plaît“ in Richtung Ausgang weisen.

So mancher Instagram-Boyfriend hält dem Druck nicht stand oder bricht spätestens dann zusammen, wenn die Freundin unzufrieden ist mit dem Ergebnis. Nebenbei tragen sie eselsgeduldig die Handtaschen und Mäntel ihrer Freundinnen. Manche zeigen sogar Extra-Einsatz, wie der Held an der Brücke Alexandre III, einer der beliebtesten Orte für Fotos mit dem Eiffelturm im Hintergrund. Sie feuern ihre Freundinnen geradezu an, immer wieder neue Stellungen und Blicke auszuprobieren. Sie rufen: „Wow, super schön!“

Zur Belohnung gab es dann etwas, was nicht jeder Instagram-Boyfriend hinkriegt – ein Paar-Selfie für das gemeinsame Fotoalbum. Bei einem Pärchen-Urlaub muss es offenbar nicht nur um Instagram gehen. Dann macht sich das heldenhafte Paar vom Pont Alexandre III händchenhaltend wieder auf den Weg – vielleicht auf der Suche nach einem Crêpe oder Macarons. Auf jeden Fall wird ein hübsches Bild entstehen.