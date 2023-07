Brigitte Bardot machte den Anfang. Oder genauer gesagt ihre Füße taten es – in schwarzen Pumps und Netzstrumpfhosen. Im März 1959 legte die Bravo den ersten Teil ihres allerersten Starschnitts auf. Man werde nun in den folgenden Heften „ein Stückchen von Brigittchen“ veröffentlichen – zum Ausschneiden und Aufkleben, hieß es damals in der Jugendzeitschrift. Auf die Füße folgten neun weitere Teile. Wer alle gesammelt hatte, konnte „die ganze zierliche Figur von Frankreichs lebendem Denkmal in ganzer Größe zu Hause haben. 156 cm Brigitte Bardot!“

Nachzulesen und anzuschauen ist das alles in den Opelvillen im hessischen Rüsselsheim. Dort wird von diesem Sonntag an die Ausstellung „Bravo-Starschnitte. Eine Sammlung von Legenden“ gezeigt. Zu sehen gibt es insgesamt 45 nachgedruckte Puzzle-Poster aus den Jahren 1959 bis 2004, die einen sehr westlich geprägten Starkult dokumentieren. Die Schau gibt nicht nur Einblicke in längst vergangene Jugendkulturen, sondern erinnert auch an die Gesellschaft in den Jahrzehnten zwischen Nachkriegsmief und Digitalisierung.

„Für die Besucherinnen und Besucher ist es eine Zeitreise“, sagt die Kuratorin Beate Kemfert. So ist neben Bardot ein Starschnitt von Peter Kraus zu sehen. Es folgen gleich zweimal die Beatles und Elvis Presley. Marilyn Monroe und James Dean sind ebenso ausgestellt, so wie Mick Jagger oder die Bay City Rollers. Eine auf dem Boden kniende Madonna wird aus den 80er-Jahren gezeigt, aber auch Boris Becker und der Außerirdische E.T. Aus der Millennium-Zeit ist etwa der Rapper Eminem dabei.

Provokation und Abgrenzung

„Starschnitte waren schon etwas Besonderes. Die Bravo prägte Generationen von Teenagern, aber war in vielen Haushalten auch verboten“, sagt die Kunsthistorikerin Kemfert. „Wir haben hier auch Starschnitte von Schock-Rockern wie Kiss oder Alice Cooper – oder von der Gruppe Village People, die in der Homosexuellen-Szene gefeiert wurde. Diese aufzuhängen, das war schon eine Provokation und eine Abgrenzung von den Eltern.“

Nach Angaben der Bauer Media Group, die die Bravo herausgibt, aber nicht an der Ausstellung beteiligt ist, wurden über die Jahrzehnte insgesamt rund 120 Starschnitte veröffentlicht. Von Pierre Brice alias Winnetou gab es gleich drei Schnippelposter – eines davon ist auch in Rüsselsheim ausgestellt.

Anruf bei Alex Gernandt, der von 1988 bis 2013 für Bravo arbeitete, zuletzt als Chefredakteur. „Früher war Bravo für die Jugendlichen das Tor zur weiten Welt“, sagt der Journalist. „Das waren die Zeiten vor der Digitalisierung und des Internets, mit dem Starschnitt hat man sich seine Stars quasi ins eigene Zimmer geholt.“ Und natürlich habe das Konzept auch die Leser-Blatt-Bindung gestärkt. „Wer einen Starschnitt zusammenbauen wollte, musste auch die nächsten Bravo-Ausgaben kaufen, um alle Einzelteile zu bekommen.“

44 Teile für die Beatles

Besonders lange mussten die Anhänger der Beatles ab November 1965 für einen Starschnitt der Band sammeln. Dafür waren 44 Teile in 39 „Bravo“-Ausgaben nötig. 1992 kam mit dem amerikanischen Serienstar Jason Priestley („Beverly Hills, 90210“) das Aus als regelmäßige Rubrik. Später gab es vereinzelte Wiederbelebungen, etwa mit Britney Spears oder dem Komiker und Regisseur Michael „Bully“ Herbig – auch diese beiden sind in der Ausstellung dabei.

Präsentiert werden auch allerlei Fanartikel, etwa aus der privaten Sammlung eines Beatles-Anhängers, Plattencover sowie ein nachgebautes Jugendzimmer inklusive orange-brauner Tapete. Besucher sind eingeladen, alte Fotos von ihren Starschnitten mitzubringen und aufzuhängen. Ausgelegt sind zudem alte „Bravos“ mit Foto-Love-Stories und Aufklärungsseiten von „Dr. Sommer“.

Deutlicher Auflagenrückgang

Doch die Zeiten, in denen die „Bravo“ als Inbegriff der Jugend galt, sind längst vorbei. In den vergangenen Jahren erlebte die Zeitschrift, die inzwischen nur noch monatlich erscheint, einen drastischen Auflagenrückgang, wie viele andere Printmedien auch. Im ersten Quartal 2023 lag die verkaufte Auflage bei knapp 53.000 Exemplaren. Zum Vergleich: 1998 waren noch 970.000 Hefte verkauft worden. Zu Hochzeiten Anfang der 90er-Jahre lag die wöchentliche Auflage nach Angaben des früheren Chefs Gernandt sogar bei mehr als 1,5 Millionen Exemplaren.

Und wie steht es um das Konzept des Starschnitts, würde der heute noch funktionieren? „Inzwischen ist das total obsolet, viele Kids haben oft nicht mal mehr die Zeit, ein TikTok-Video bis zum Ende zu schauen, geschweige denn über viele Wochen ein Poster zusammenzusetzen“, sagt Gernandt. Und auch das Internet habe natürlich einen großen Wandel gebracht: „Die Stars sind inzwischen jederzeit und überall verfügbar, etwa auf YouTube oder via Social Media.“