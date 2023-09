Baby-News? Sophia Thomalla gibt ihren Followern Rätsel auf

Die Moderatorin Sophia Thomalla sorgt mit einem neuen Post für Überraschung: Es wird vermutet, die 33-Jährige sei schwanger.

Auf ihrem Instagram-Account, der 1,3 Millionen Follower hat, zeigt sich Thomalla mit ihrem Partner Alexander Zverev – das Paar posiert gemütlich auf dem Sofa. Doch was haben die vier Pandabären auf dem Bild zu suchen?

Thomalla auf Instagram: „Vier Pandas für das Kinderzimmer“

Er küsst sie auf die Wange, hält die Pandas fest in der Hand. Sie sieht glücklich aus, so geküsst von ihrem 26-jährigen Freund, hält ebenfalls die Plüsch-Pandas im Arm. Unter dem Foto schreibt die gebürtige Ost-Berlinerin, die mittlerweile in Potsdam lebt: „Eine Trophäe fürs Regal und 4 Pandas für das Kinderzimmer bringen wir schon mal nach Hause!“

So ist schon mal eines klar: Der Tennis-Star Zverev besiegte am Dienstag im Finale des ATP-Turniers im chinesischen Chengdu den Russen Roman Safiullin und brachte offensichtlich die Kuscheltiere mit. Dennoch stellt sich die Frage: Für wessen Kinderzimmer sind die Pandas gedacht, etwa für den Nachwuchs des Paares?

Durchschauen die Follower Thomallas Provokation?

Hier haben sich die Fans zu früh gefreut, denn die Antwort lautet Nein. Es handelt sich um einen Scherz der „Are You The One?“-Moderatorin, denn gemeint ist das Kinderzimmer ihres Freundes im Haus seiner Eltern. Der Sportler sagte zudem im Interview: „Die sind mehr so für Mama. Jeden Morgen, wenn ich aus dem Haus gegangen bin, hatte sie schon eine Reihenfolge, wie sie die Kuscheltiere aufs Bett tut. Und das macht sie bis heute noch.“

Mittlerweile wohnt in dem Zimmer sein Neffe, sprich der Sohn seines Bruders Mischa Zverev. Ob die Pandas für ihn sein sollen, daraus wird man in dem Instagram-Post von Sophia Thomalla nicht schlau. Doch sicher ist: Zverevs Mutter dürfte sich über die vier Plüschtiere freuen, genauso wie die Fans über Thomallas provozierenden Post.

Viele Follower reagieren in den Kommentaren mit: „Hat sie eben Kinderzimmer gesagt?“, „Glückwunsch zur Schwangerschaft!“, „Vierlinge“ oder „Schwanger???“. Die meisten jedoch haben den Witz verstanden und schreiben: „So kurbelt man die Gerüchteküche an“, „die meint das Kinderzimmer von Sascha in Hamburg bei seinen Eltern. Da gibt es schon ganz viele Kuscheltiere“ und schließlich: „Mit Kinderzimmer ist sein Zimmer zu Hause gemeint. Cooler Witz, liebe Sophia!“



