An diesem Wochenende können Sie das Deutschlandticket und einen Bade-Ausflug super kombinieren. Roshanak Amini für Berliner Zeitung am Wochenende. Bilder: imago

Sommersaison bedeutet immer auch Badesaison. Leider bloß füllen sich spätestens ab Ende Mai die Sommerbäder, Plantschen und Strände der Stadt. Und zwar bis aufs Bersten, an jedem heißen Tag.



Besonders schlimm: Wenn Badelustige die gängigen Suchmaschinen im Internet fragen, welchen See man mit dem öffentlichen Nahverehr ansteuern kann. Die Menschenmassen am Schlachten- oder am Plötzensee sind dementsprechend überregional bekannt.



Glücklicherweise gibt es im umliegenden, schönen Brandenburger Land noch Seen, die nicht komplett überlaufen sind. Statt dröhnendem Bass aus über zwanzig Musik-Boxen und Polizei-Einsätzen herrscht an diesen Gewässern noch Ruhe und Besinnlichkeit.