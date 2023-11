Selten sorgten gleich zwei Filme für so viel Aufsehen wie „Barbie“ und „Oppenheimer“ in diesem Sommer. Das mag auch daran gelegen haben, dass die beiden Filme kaum gegensätzlicher sein könnten. Der ästhetische und inhaltliche Kontrast zwischen Greta Gerwigs bonbonbunter Gesellschaftssatire „Barbie“ und Christopher Nolans düsterem Historiendrama „Oppenheimer“ könnte kaum größer sein.



Beide Filme spielten Milliarden in die Kinokassen, denen während Corona die Einnahmen fehlten. Das brachte Hollywoods Produzenten auf eine Idee: Wieso nicht beide Leinwandhits miteinander verbinden und die Kinogänger so noch mal ordentlich zur Kasse zu bitten? Charles Band, der eigentlich Horrorfilme produziert, macht jetzt Ernst und kündigte an, einen Film namens „Barbenheimer“ drehen zu wollen.

Fake-Filmplakate von „Barbie“ und „Oppenheimer“ könnten Realität werden

„Barbenheimer“ ist aber keineswegs eine Kopfgeburt des Produzenten, der bislang nur mit Trash wie „Evil Bong“ oder „Corona Zombies“ auf sich aufmerksam machte. Sobald beide Filme in den Kinos angelaufen waren, war das Internet voll von „Barbenheimer“-Memes. Der Hintergrund: Die zeitgleich laufenden Filme sorgten in nebeneinander liegenden Kinosälen für Verwirrung: „Barbie“-Zuschauer hörten Bombenexplosionen aus dem Nebensaal und die „Oppenheimer“-Zuschauer wurden vom Gequassel der Blondinen von der Handlung abgelenkt. „Barbenheimer“ war geboren.

Der Hype ging so weit, dass in den sozialen Medien Fake-Filmplakate und Doppeltrailer kursierten, in denen beide Filme miteinander kombiniert wurden. Vor einigen Kinos wurden Banner aufgehängt, auf denen die bisherige Zuschauerzahl beider Filme miteinander verglichen wurde. Erst hatte „Oppenheimer“ die Nase vor, wurde dann aber von „Barbie“ überholt.

Der Cross-over-Film soll für „ein wenig Humor“ sorgen

Laut Branchenzeitschrift The Hollywood Reporter will Brand das Projekt nun Wirklichkeit werden lassen. Bei der American Film Market in Santa Monica, einer Messe für Filmrechte, soll die Produktionsfirma AMP International nach Käufern gesucht haben, die sich die Rechte an „Barbenheimer“ sichern wollen. Der Horrorfilmproduzent ließ sich nicht lange bitten und schlug zu.

Der Film soll die Geschichte von Dr. Bambi J. Barbenheimer erzählen, eine Puppe, die gemeinsam mit ihrem Freund Twink Dollman in Dolltopia lebt. Als sie realisiert, wie unfair die Menschheit Puppen behandelt, baut sie eine gigantische Atombombe, um die echte Welt zu zerstören. „Sie sehen großartig aus und haben eine super Attitüde! Oh, und jetzt haben sie auch noch die Bombe“, heißt es in der offiziellen Inhaltsangabe.



Brand kündigte an, dass der Film knapp eine Million Dollar kosten wird. Wann die Dreharbeiten starten und wie die Besetzung in „Barbenheimer“ sein wird, steht noch nicht fest. Gegenüber dem Hollywood Reporter erklärt Brand, dass das Drehbuch „extrem albern“ sei, „aber es scheint, als ob jeder andere aktuelle Film düster und deprimierend ist, und ich denke: Gott, wir brauchen ein wenig Humor im kommenden Jahr.“