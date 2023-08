Barbie, Harry Potter und Co: Die fünf besten Rezepte aus Filmklassikern

In Filmen kommt es oft zu seltsamen Situationen: Die Protagonisten treffen sich zum Essen oder reden über Essen – und essen dann nichts. Sie bestellen, sprechen kurz und stehen dann auf. Diese Regisseure sind offenbar Food-Banausen!



In einigen Filmen spielt Essen zum Glück eine größere Rolle. Die Mahlzeit bestimmt hier den Plot einer Szene mit. Man erinnere sich nur an das Törtchen, das Patsy der Gelegenheitsprostituierten Peggy in Sergio Leones Meisterwerk „Es war einmal in Amerika“ mitbringen will und dann doch selbst vernascht. Wer hätte es ihm verdenken können?

Und hoffen wir nicht alle insgeheim immer noch auf das Goldene Ticket für Charlies Schokoladenfabrik – auch auf die Gefahr hin, dass wir dort so dick werden wie Augustus Gloop?



Der vielleicht romantischste Film, in dem gegessen wird, ist Disneys „Susi und Strolch“. Das Hundepaar teilt sich eine Portion Spaghetti mit Hackbällchen. Ein Genuss, den beiden zuzusehen. Ein viel größerer Genuss dürfte es allerdings sein, die Rezepte einfach nachzukochen – und dann: Film ab!

1. Gebratene grüne Tomaten

Zutaten 3–4 große rote Fleischtomaten

1/4 TL Salz

1/4 TL Pfeffer

Schweineschmalz (alternativ: Pflanzenöl)

3/4 Tasse Mehl (mit untergemischtem Backpulver)

1/4 Tasse Maismehl

3/4 Tasse Milch

Zubereitung



Da man heute weiß, dass die unreifen grünen Tomaten das schädliche Solanin enthalten, sollten am Videoabend vorsichtshalber reife rote Fleischtomaten gebrutzelt werden.



Tomaten in 1 bis 2 Zentimeter dicke Scheiben schneiden, salzen und pfeffern.



Dann Mehl, Maismehl, Backpulver, Salz und Pfeffer mit Milch glatt rühren, bis der Teig so dünn ist wie Pfannkuchenteig.



Tomatenscheiben nacheinander eintauchen, abtropfen lassen und in einer Pfanne auf beiden Seiten braun braten.



Anschließend zum Fettabtropfen auf ein Papiertuch legen und mit frischem Weißbrot servieren.



Noch mehr Kult-Kulinarik aus dem Film „Grüne Tomaten“ finden Sie hier: schlemmerkino.de

2. Barbie-Pasta

Zutaten 250 g Penne-Nudeln

2 mittelgroße gekochte Rote Bete

150 g Frischkäse

2 gehackte Knoblauchzehen

essbarer Glitter

Salz und Pfeffer

Olivenöl

optional: Parmesankäse, Petersilie, Nüsse oder Samen

Zubereitung



Penne-Nudeln kochen, bis sie al dente sind. In einer Pfanne den gehackten Knoblauch in einem Schuss Olivenöl anbraten.



Gekochte Rote Bete, Frischkäse und gehackten Knoblauch in einem Mixer oder einer Küchenmaschine pürieren, bis eine rosa Soße entsteht.



Schwenken Sie die Nudeln vorsichtig in der pinken Soße, bis jedes kleine Penne-Stück mit Barbies Lieblingsfarbe überzogen ist.



Einen Hauch von Salz und Pfeffer und essbarem Glitter darüberstreuen. Parmesan, Petersilie und Sonnenblumenkerne hinzufügen. Barbielicious!

3. Harry Potter Butterbeer Potted Cream

Wer gegen Lord Voldemort kämpfen will, braucht eine gute Grundlage. Die kocht Mrs. Weasley ganz vorzüglich. Aber auch ihr Dessert kann was!

Schmeckt zauberhaft: Die Butterbeer Potted Cream aus dem Buch „Die Kochschule für Potterheads“. EMF/Klara & Ida, Stuttgart

Zutaten 4 Blätter Gelatine

180 g Zucker

70 g Butter

500 g Sahne

250 ml Milch

1 TL Lebkuchengewürz

1 Fläschchen Rumaroma (ca. 2 g)

1 Fläschchen Butter-Vanille-Aroma (ca. 2 g)

Zubereitung



Gelatineblätter in kaltem Wasser einweichen. 80 Gramm Zucker in einem Topf ohne zu rühren bei mittlerer Hitze schmelzen und goldbraun karamellisieren lassen.



20 Gramm Butter unterrühren und vorsichtig (Achtung, es kann zischen und spritzen) mit 300 Gramm Sahne ablöschen, danach alles so lange bei mittlerer Hitze unter häufigem Rühren kochen, bis sich der Karamell vollständig aufgelöst hat.



Milch und Lebkuchengewürz zugeben und die Mischung weitere fünf Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Vom Herd nehmen, Rum- und Butter-Vanille-Aroma sowie die ausgedrückte Gelatine zugeben und diese unter Rühren in der heißen Sahnemischung auflösen.



In vier Dessertschälchen oder kleine Gläser füllen, abkühlen lassen und anschließend im Kühlschrank mit Folie abgedeckt vier Stunden fest werden lassen. Währenddessen den übrigen Zucker ebenfalls in einem Topf wie beschrieben schmelzen und karamellisieren lassen. Übrige Butter unterrühren und mit übriger Sahne ablöschen. Unter gelegentlichem Rühren fünf bis acht Minuten zu einer dicklichen Karamellsoße einkochen lassen. Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. Die Soße dann als Topping auf die feste Creme geben und servieren.



Noch mehr Rezepte rund um Harry Potter finden Sie im Buch „Die Kochschule für Potterheads“ von Tanja Dusy, erschienen im EMF Verlag.

Das Cover der Kochschule für Potterheads von Tanja Dusy Edition Michael Fischer

4. Herbstmilch

Zutaten 500 ml Dickmilch (früher als Sauermilch bekannt – sauer gewordene Milch)

300 ml Wasser

200 g sauren Rahm (oder Schmand)

2 leicht gehäufte EL Mehl

Salz

Pfeffer

frische Kräuter nach Belieben

Zubereitung



Die Dickmilch in eine Schüssel geben und mit dem Mehl so lange verrühren, bis sie cremig ist. Unterdessen das Wasser aufkochen. Vom Herd nehmen und die mit dem Mehl vermischte Dickmilch einrühren.



Dann wieder auf den Herd stellen und bei geringer Hitze unter Rühren einköcheln lassen. Nun den sauren Rahm in die kochende Suppe geben. Weiter rühren. Salz dazugeben.

Nach Belieben mit frischem Pfeffer und Kräutern abschmecken. Dazu Bratkartoffeln servieren. Wohl bekomm’s!

Da nimmt man einen Liter gesteckelte Mili, und dann tut man da den Rahm runter, und dann tut man zwei Esslöffel Mehl einirührn und des in zwei Liter kochendem Wasser aufkochen und umrührn. Und dann tut man ein’ sauren Rahm, ziemlich viel, in eine Schüssel eini und tut man des kochende Suppl drunterrührn und a Salz eini, und dann noch gekochte alte gebratene Kartoffeln dazu. Zitat aus Herbstmilch

Das Rezept stammt vom Foodblog Literarisch-Kulinarisch. Dort finden Sie auch zu anderen Kultfilmen tolle Rezepte!

5. Cosmopolitan aus „Sex and the City“

Wenn es Neuigkeiten zu Mr. Big gibt, darf ein guter Drink nicht fehlen. Und was käme da anderes infrage als ein guter Cosmopolitan?

Zutaten 4 cl Zitronenwodka (z. B. Absolut Vodka Citron)

2 cl Triple Sec (z.B. Cointreau)

1 cl Limettensaft

4 cl Cranberry-Nektar

1 Orangenscheibe (am besten von einer Bio-Orange)

Das brauchen Sie außerdem Cocktail-Shaker

Eiswürfel

Barsieb

Teesieb

Zubereitung



Schütten Sie Zitronenwodka, Triple Sec, Limettensaft und Cranberry-Nektar in einen Cocktail-Shaker und füllen Sie diesen mit Eiswürfeln. Verschließen Sie den Shaker ordentlich und schütteln Sie ihn etwa 15 Sekunden lang kräftig. So vermengen sich die Flüssigkeiten.



Gießen Sie den Inhalt des Cocktail-Shakers durch ein Barsieb und ein Teesieb in ein vorgekühltes Cocktailglas. Knicken Sie die Orangenscheibe über dem Glas, damit sie ihre ätherischen Öle (und ein bisschen Saft) auf dem Cocktail verströmt. Legen Sie die Orangenscheibe anschließend ins Glas und servieren Sie den Cosmopolitan.



Das Rezept stammt – wie könnte es anders sein – aus der Vogue.