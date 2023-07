Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Was ist da los im Schlagerhimmel?

Beim Schlagerboom Open Air in Kitzbühel war die Stimmung bestens – auch auf der Bühne. Dort heizten Beatrice Egli und Florian Silbereisen erneut Gerüchte an.

Schmachten und lächeln: Florian Silbereisen und Beatrice Egli verstehen das Schlager-Geschäft um die großen Gefühle, hier bei einer Show im vergangenen Jahr in Leipzig.

Schmachten und lächeln: Florian Silbereisen und Beatrice Egli verstehen das Schlager-Geschäft um die großen Gefühle, hier bei einer Show im vergangenen Jahr in Leipzig. Star Media/Imago

Samstagabend zur besten Sendezeit war in der ARD für Schlagerfans einiges geboten. Florian Silbereisen begrüßte in Kitzbühel unter anderem Ben Zucker, Vicky Leandros, Mireille Mathieu, Al Bano und Romina Power und Howard Carpendale. Mehr als drei Stunden lang wurde vor einer hübschen Bergkulisse gesungen und gefeiert.

Auf der Bühne stand auch Beatrice Egli, die gerade ihr neues Album „Balance“ veröffentlicht hat. Im Anschluss an den Auftritt stimmt auch die Balance im Gespräch zwischen der Sängerin und Moderator Silbereisen. Zunächst machten sich die beiden gegenseitig Komplimente für ihr Aussehen.

Dann fragte die 35-jährige Schweizerin ihren 41 Jahre alten Kollegen: „Hat man dir auch gesagt, dass ich ab und zu die Balance verliere – wegen dir?“ Silbereisen erwiderte: „Das klingt gut“, dann wurde verheißungsvoll gekichert, die Regie blendete geschickt ein paar schmachtende Frauengesichter aus dem Publikum ein.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Indes wurde auf der Bühne fröhlich weitergeherzelt. Silbereisen, in einen knallgelben Anzug gehüllt, bekannte: „Was mich so sehr freut, du hast endlich mal den Weg zu mir gefunden.“ Im Publikum nun die ersten Kreischgeräusche. Die Presse habe es ja bereits von den Dächern gepfiffen, so der Showmaster weiter: „Wir haben ein sehr, sehr musikalisches Baby bekommen.“

Ein Wunschkind, bestätigte Egli, deren Lächeln inzwischen honigkuchenpferdartige Ausmaße angenommen hatte. Die Auflösung ist aber kein frisch entbundenes Neugeborenes, sondern ein gemeinsamer Song, der erste, den die beiden Schlagerstars zusammen aufgenommen haben, und der ihre Power habe und seine romantische Ader, wie beide giggelnd betonten, bevor sie ihre Köpfe zueinander neigten und sagten: „Denn wie glücklich wir beide wirklich sind, das wissen nur wir.“

Geschickte PR: In der Schlagerwelt geht es um die großen Gefühle

Dann performten Egli und Silbereisen ihr gemeinsames Lied „Das wissen nur wir“, in dem Textzeilen wie „Vielleicht sind wir ein Paar ... schon ein paarmal zu weit gegangen“ oder „Hinter verschlossenen Türen ... werd ich womöglich schwach bei dir“ die Gerüchte um eine vermeintliche Liaison anheizen, um sie gleich darauf wieder zu entkräften.

Entsprechende Gerüchte gibt es schon länger, Egli und Silbereisen nutzen sie nun einfach zu Promozwecken. Immer wieder spielen sie mit den Spekulationen rund um eine angebliche Beziehung. Auch in der NDR Talkshow am Freitagabend reagierte Egli sehr zweideutig auf Fragen zu Silbereisen: „Das wissen nur wir“, entgegnete die 35-Jährige der Moderatorin, schließlich kann man einen Songtitel nicht oft genug wiederholen. Gerade in der Schlagerwelt, wo eingängige Texte und Melodien die Grundvoraussetzung für einen großen Hit sind.

Der gebürtige Bayer und ZDF-„Traumschiff“-Kapitän Silbereisen hat bereits einige öffentlichkeitswirksame Beziehungen hinter sich. Von 2003 bis 2006 war er mit Michaela Strobl, der Schwägerin von Andy Borg, liiert. 2008 machte er dann seine Beziehung mit Schlagerstar Helene Fischer öffentlich. Die beiden galten lange Zeit als „Traumpaar des deutschen Schlagers“, bis Ende 2018 die Trennung bekannt wurde.

Beatrice Egli wurde 2013 Siegerin der zehnten Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Aber schon vorher, im Herbst 2007, kreuzten sich die Wege von ihr und Silbereisen, als Egli bei seinem „Herbstfest der Volksmusik“ auftrat. Man kennt sich also schon lange, und Silbereisen konnte auch den Karriere-Aufstieg der Sängerin verfolgen: Eglis Alben verkaufen sich sehr erfolgreich, die Platte „Alles was du brauchst“ etwa erreichte 2021 die Spitzenposition in Deutschland.

Dennoch kann zum Start eines neuen Albums ein bisschen PR nie schaden – und mit der Sehnsucht der Fans nach einem Happy End kann man nun noch ein wenig weiterspielen. Schließlich geht es in der Schlagerwelt immer auch um die Inszenierung der ganz großen Gefühle. Da mag die Musik noch so simpel und alles leicht durchschaubar sein: Der Schlager funktioniert, die Absatzzahlen erleben Höhenflüge. Man konnte es auch am Samstagabend im Stadion in Kitzbühel sehen, wo der Gastgeber passenderweise mit dem Helikopter auf die Bühne geflogen kam.