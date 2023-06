Lähmungen, Verbrennungen, Knochenbrüche: Künstler und ihr gefährlicher Job

Helene Fischer, hier bei einem Auftritt im Mai in Berlin, hat sich bei einem Konzert in Hannover im Gesicht verletzt.

Helene Fischer, hier bei einem Auftritt im Mai in Berlin, hat sich bei einem Konzert in Hannover im Gesicht verletzt. Ben Kriemann/dpa

Helene Fischer hat sich bei einem Auftritt in Hannover so stark verletzt, dass das Konzert abgebrochen werden musste: Wie berichtet, hatte sich der 38-jährige Schlagerstar bei einer Trapeznummer die Nase blutig geschlagen.

Fischer, die wiederholt für Begeisterung beim Publikum mit ihren artistischen Hochleistungen sorgt, hat sich schon einmal auf der Bühne verletzt und ist damit sicherlich nicht alleine in der Musikwelt. Denn offenbar ist die Bühne für Musikerinnen und Musiker nicht nur ein Ort der Kreativität, sondern auch ein Raum, in dem man sich teilweise schwere Verletzungen zuziehen kann.

1. Paul van Dyk und ein Sturz mit Folgen

Eine besonders schlimme Verletzung bei einem Auftritt zog sich der Berliner DJ Paul van Dyk im Jahr 2016 zu. Der damals 44-Jährige stürzte bei einem Gig im niederländischen Utrecht sechs Meter in die Tiefe. Dabei erlitt der Musiker einen doppelten Bruch der Wirbelsäule und ein Schädel-Hirn-Trauma.



Van Dyk musste danach einige Zeit im Rollstuhl verbringen und aufgrund neurologischer Störungen neu sprechen lernen. Der Veranstalter Alda Events zahlte dem DJ im Jahr 2018 schließlich elf Millionen Euro Schadensersatz für den Bühnensturz.

2. Unkaputtbar: Billie Eilish

Obwohl erst Anfang 20, hat Sängerin Billie Eilish Erfahrung mit Verletzungen auf der Bühne, die sie meist mit vollem Einsatz bespielt. So verletzte sich die damals 17-Jährige bei einem Auftritt 2019 in Mailand so sehr am Knöchel, dass sie von der Bühne getragen werden musste.



Das hielt Eilish aber nicht davon ab, das Konzert nach einer kurzen Behandlungspause fortzusetzen. Sitzend und mit einer Beinschiene sang sie weiter.

3. Andrea Berg und der Feuerdrache

Ebenfalls hart im Nehmen ist Helene Fischers direkte Schlagerkonkurrentin Andrea Berg. Bei einem Konzert in Wetzlar machte die Sängerin Bekanntschaft mit der Pyrotechnik ihres Bühnenbildes. Ein feuerspeiender Drache spuckte offenbar zu viel des Guten und verletzte die Sängerin am Arm und an der Schulter. Unter Schmerzen sang Berg jedoch weiter, bevor sie ärztlich versorgt wurde.

4. Michael Jackson und James Hetfield: Feuer!

Schlimmer ging ein Brandunfall für den 2009 verstorbenen King of Pop im Jahre 1984 aus. Bei einem Dreh für einen Werbespot der Getränkemarke Pepsi fingen die Haare Michael Jacksons Feuer und der Sänger verletzte sich derart, dass er eine kahle Stelle am Kopf zurückbehielt. Angeblich soll das der Beginn seiner Abhängigkeit vom Narkosemittel Propofol gewesen sein, an dessen Überdosierung der Star am Ende starb.



Ebenfalls schwer verletzte sich Metallica-Sänger James Hetfield bei einem Konzert im kanadischen Montreal: Vor ihm explodierte Pyrotechnik auf der Bühne und Hetfield zog sich Verbrennungen zweiten Grades zu.

5. Lähmung: Curtis Mayfield

Ein besonders hartes Schicksal traf die amerikanische Soul-Legende Curtis Mayfield („Move on Up“): Bei einem Konzert im New Yorker Stadtteil Brooklyn unter freiem Himmel wurde der Sänger von einer vom Sturm losgerissenen Traverse getroffen und so schwer verletzt, dass er vom Hals abwärts gelähmt blieb. Danach verschlechterte sich Mayfields Gesundheitszustand so rapide, dass der legendäre Sänger im Alter von nur 57 Jahren 1999 starb.